Театр на Трубной открывает новые тайны в спектакле Дон Жуан

5, 6 и 20 сентября в Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Дон Жуан".

Герои спектакля Театра на Трубной Дон Жуан

Спектакль по трагикомедии Мольера приглашает заглянуть в бездну человеческой души, лишённой веры и смысла.

Дон Жуан — обольститель и насмешник, человек эпохи и вне времени одновременно. Он ищет любовь, ищет удовольствия, но так и не находит.

Спектакль поднимает важные темы, которые часто остаются за кадром повседневных разговоров: о вере, о смысле, о природе любви и о нашем месте среди людей.