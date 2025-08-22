Смелое прочтение библейской истории на сцене театра Модерн

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:13
Культура

"Тема выбора, быть с Христом или антихристом, звучит сейчас как никогда актуально".
Юрий Грымов

Сцена из спектакля театра Модерн Иуда?
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Иуда?

27 августа в Московском драматическом театре "Модерн" состоится показ спектакля "Иуда?" по пьесе Александра Шишова. Это третья, завершающая, часть сценической трилогии режиссёра Юрия Грымова "Антихрист и Христос".

Спектакль "Иуда?" — сложный философский разговор со зрителем и одновременно захватывающая, почти детективная история. Герои спектакля проводят целое расследование, сопоставляют факты и выдвигают свои версии, что же на самом деле могло произойти в Гефсиманском саду много веков назад. А был ли "поцелуй Иуды", было ли предательство Учителя? Известно, что Иуда был казначеем, он собирал деньги, которые жертвовали последователи Иисуса, деревянный ящик всегда находился при нём. Уже по этой причине довольно сомнительно, что Иуду могли прельстить 30 сребреников, якобы обещанные ему за то, чтобы он указал на Иисуса римским стражникам. Создатели спектакля предлагают свою версию библейской истории, не претендуя при этом на истину в последней инстанции, тем самым театр побуждает зрителя задать важные вопросы самим себе.

"Это попытка разобраться в том, сознательный это выбор или нет — уйти от Христа, — говорит Юрий Грымов. — Эти темы крайне злободневны, они отзываются в каждом из нас, кем бы ты ни был, какое бы положение в обществе ни занимал. А почему в названии спектакля "Иуда?" знак вопроса — вы поймете, посмотрев спектакль".

По словам режиссера, для лучшего осмысления спектакля "Иуда?", третьей части трилогии "Антихрист и Христос", сначала стоит посмотреть две первые постановки — "Петр I" и "Леонардо", тогда картина будет более объемной.

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

  • Лев Смирнов,
  • Богдан Щукин,
  • Александр Борисов,
  • Юрий Анпилогов,
  • Алексей Багдасаров,
  • Вадим Пинский,
  • Марианна Канивец,
  • Валерия Королева

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
