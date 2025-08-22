Театр-студия Всеволода Шиловского: планы и премьеры третьего сезона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:35
Культура

Московский театр-студия Всеволода Шиловского объявляет планы третьего по счёту сезона, в рамках которого состоится несколько премьер, в том числе литературной.

Театр-студия Всеволода Шиловского
Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского
Театр-студия Всеволода Шиловского

1 сентября в 19:00 (мск) художественный руководитель театра, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский представит автобиографическую книгу "Две жизни", которая по многочисленным просьбам театралов была переиздана и дополнена.

"Две жизни" — увлекательное путешествие по биографии мастера, который эмоционально и искренне рассказывает о творческом и житейском — о студенческой юности, знаменитых "мхатовских стариках", о тех, кого любил и с кем работал, о том, что происходило на сцене и в кино — в свете рампы и за кадром. Мемуары Всеволода Николаевича Шиловского прольют свет на его личную жизнь, а также — откроют тайны московского закулисья 1940-80-х годов. Вспоминания выдающегося деятеля театра и кино помогут понять, в чём заключается феномен старого МХАТа и как сохраняются его традиции в Московском театре-студии Всеволода Шиловского.

В рамках презентации известный режиссёр расскажет о ярких вехах своего творческого пути и подпишет всем желающим книги, которые можно приобрести в театре (ул. Петровка, д.17, стр.2).

В третьем сезоне Московский театр-студия Всеволода Шиловского продолжит активную гастрольную деятельность по стране, начиная с центральной и западной части России и Поволжью. Уже известны даты некоторых показов.

21 сентября в 18:00 на сцене Смоленского государственного академического драматического театра имени А. С. Грибоедова будет представлена инсценировка пьесы белорусского драматурга Алексея Дударева "Не покидай меня", пронзительную постановку о героях войны, ставшую лауреатом театральной "Премии МК".

3 октября в 19:00 на сцене Дворца культуры "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде сыграют "Игроков" — остросюжетную и поучительную комедию по произведению Николая Гоголя.

29 ноября в 17:30 на сцене Тамбовского молодёжного театра покажут премьеру прошлого сезона — "Не покидай меня". Спектакль будет демонстрироваться в рамках фестиваля театральных коллективов "Виват, Театр!".

1 декабря в 19:00 драму о молодёжи сороковых-роковых "Не покидай меня" увидят на сцене одного из старейших театров России — в Мичуринском драматическом театре.

2 и 3 декабря в 19:00 на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого пройдут показы спектаклей "Не покидай меня" и "Папа в паутине" — гомерически смешной комедии об изворотливом многоженце.

Труппа театра под руководством Всеволода Шиловского продолжает подготовительную работу над новыми постановками, о которых зрители узнают ближе к премьерам. Среди авторов, выбранных мастером пьес, — писатели-юбиляры: Алексей Толстой, Александр Островский, Фёдор Достоевский и Николай Носов.

Ознакомиться с афишей сентября можно на сайте Театра-студии Вс. Шиловского, ул. Петровка, 17, стр. 2

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
