В Театре МОСТ покажут спектакль по пьесе современного классика Эдварда Радзинского

26 августа, 23 сентября, 21 октября в 19:00 (мск) Театр "МОСТ" представит пьесу, которая более 60 лет стала популярной и с тех пор не отпускает внимание зрителей — состоятся показы музыкально-драматической постановки по произведению Эдварда Радзинского "104 страницы про любовь".

Фото: Пресс-служба театра МОСТ Афиша спектакля Театра МОСТ 104 страницы про любовь

Работу режиссёра Георгия Долмазяна называют самой удачной попыткой покорения вершин советской психологической драматургии. В инсценировку о любви стюардессы Наташи и сотрудника НИИ с именем Электрон постановщик добавил и физики, и лирики, и атмосферной аутентичной музыки шестидесятых, и современной динамики. Благодаря нерву, буквально прошивающему исполнителей главных ролей — Наталью Дедейко и Александра Лырчикова, возникает мощная химия, которая заставит зрителей испытывать сильные эмоции, и окунаться в те мгновения своей жизни, которые хранятся в самых потаённых уголках сердца.

Постановка "104 страницы про любовь", полная энергии молодости, нежной романтики и доброй иронии, представлена как "музыкальная мелодрама". За лёгкостью жанра скрывается философский подтекст- спектакль об отчаянной попытке ухватиться за молодость через поиск настоящей большой любви.

А сцене Театра "МОСТ" открытые, честные и красивые герои 60-тых закружат, зазвучат, запоют! Время не пойдёт, а побежит против часовой стрелки, и всем становится окончательно ясно: тема любви — вне времени, она вечна, как мир.

В спектакле заняты:

Марианна Лемешко,

Ксения Берелет,

Юлия Вергун,

Яна Кунделева,

Вера Семёнова,

Александр Хошабаев,

Леонид Семёнов,

Роман Зуев,

Александр Лисицин,

Михаил Казаков,

Пётр Снякин.

"104 страницы про любовь" (16+), 26.08, 23.09, 21.10, Театр "МОСТ", УЛ. Большая Садовая, д. 6