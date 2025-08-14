Война и мир. Русский Пьер: в театре Модерн сыграют великую классику

"Ежели бы не было страданий, человек не знал бы себя самого…"

Фото: Пресс-служба театра Модерн Афиша к спектаклю театра Модерн Война и мир. Русский Пьер

22 августа в театре "Модерн" состоится показ масштабного спектакля режиссёра Юрия Грымова "Война и мир. Русский Пьер".

Спектакль раскрывает основные сюжетные линии великого романа, при этом главный акцент сделан на истории Пьера Безухова, на его превращении из "западника" в русского патриота, из Пьера в Петра Кирилловича. В образе этого человека, живущего в сомнениях, смятении и поиске истинного пути, отражается вся Россия начала XIX века: преклонение перед западными идеями с одной стороны и война с Францией с другой, симпатия к масонам в начале пути и принятие своего народа-богоносца в итоге. Граф Безухов понимает, что сила России — в духовной мудрости простого человека, его нравственных идеалах, милосердии и правдивости, в семейных ценностях.

За 3 часа 20 минут режиссеру удалось отразить в спектакле судьбы всех самых ярких представителей русского дворянства: Андрея Болконского и Наташи Ростовой, Анатоля Курагина и Фёдора Долохова, Марьи Болконской и ее отца, графа и графини Ростовых, Элен Безуховой…

Любовь и страсть, светские рауты и мир простых людей, духовные поиски и жизненные драмы, смена мировоззрений и обретение истинных смыслов, дни мира и войны — все эти грани романа-эпопеи Льва Толстого перенесены Юрием Грымовым на театральную сцену.

Размах постановки поражает: действие происходит не только на сцене, но и в других пространствах особняка на Спартаковской площади; на сцену выйдут около семидесяти человек, в том числе Хор имени Свешникова, который на протяжении всего спектакля исполняет православные духовные песнопения и композиции западноевропейской музыки.

Специально для этого спектакля художник Ирэна Белоусова (лауреат двух премий "Золотая Маска") создала 423 костюма, которые детально отражают эпоху — военные мундиры и бальные наряды высшего света. Большую работу проделали гримеры, искусно создав образы людей того времени.

"Война и мир" — абсолютный хит в репертуаре театра "Модерн". На основе этой постановки Юрий Грымов снял киноверсию спектакля. Показы спектакля-кино "Война и мир" идут в малом зале театра "Модерн".

В ролях:

Александр Колесников,

Александра Плетнева,

Александр Толмачёв,

Любовь Новак,

Алексей Багдасаров,

Юрий Анпилогов,

Вадим Пинский,

Шамиль Мухамедов,

Мария Орлова,

Марина Дианова

и др.