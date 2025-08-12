Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бродский: 12 новелл от первого лица: в Театре МОСТ — премьера постановки

2:55
Культура

21 и 22 августа, 24 сентября, 30 октября и 26 ноября в 19:00 в Театре "МОСТ" состоятся премьерные показы постановки "Бродский: 12 новелл от первого лица".

Сцена из спектакля Театра МОСТ Бродский: 12 новелл от первого лица
Фото: Пресс-служба театра МОСТ
Сцена из спектакля Театра МОСТ Бродский: 12 новелл от первого лица

Инсценировка Георгия Долмазяна, представленная в жанре документального театра, — история о безусловной любви. О той, которая даётся в дар в момент рождения и проливает свет на всю жизнь. Главы биографии поэта Иосифа Бродского, связанные с его родителями, пропитаны особенной нежностью и печалью. В них бездна всего: смыслы бытия и законы природы, боль от расставания с близкими и мучительное знание того, что окончательная потеря неизбежна.

"Во-первых, они были вместе. Второе, и главное, было, что их было трое, и всё, что творилось, варилось, дарилось отныне, как минимум, на три делилось". © Иосиф Бродский

Унижение и травлю или невозможность обнять мать и отца — что труднее пережить? Ответы — в ломаной поэзии Нобелевского лауреата, в стихах, наполненных цитатами, аллюзиями, философичностью и трагизмом. Благодаря силе слова — в поэзии и прозе, на русском и английском, тема любви раскрыта.

Но поставлена ли точка? И встретились ли однажды эти трое за рождественским столом?

В ролях родителей поэта — заслуженные артисты РФ Людмила Давыдова и Всеволод Гусейнов. Образ Бродского примеряет автор инсценировки, актёр Иван Орехов:

"Иосиф Бродский в моем исполнении — Русский Поэт и сын своих родителей. Он — часть русской культуры и остаётся ею, где бы он ни был: в далёкой Америке или в зале суда. Он не борец с системой, не жертва системы, он просто человек. У него есть родители, которые его не всегда понимают, но очень любят. А ещё он пишет стихи, которые некоторые считают гениальными, а некоторые полным бредом".

В поставновке заняты:

  • Роман Зуев,
  • Александра Колтун,
  • Ольга Сычёва.

Премьера пополнила коллекцию театрально-лекционного проекта "Культпросвет. Эпоха в лицах" — с сентября показы постановки "Бродский: 12 новелл от первого лица" будут предварять живые эпиграфы журналиста, участника Движения "Вдохновители" Дениса Лизина.

"Бродский: 12 новелл от первого лица" (12+), 21, 22.08, 24.09, 30.10 и 26.11 в 19:00, режиссёр-постановщик Георгий Долмазян, Основная сцена Театра "МОСТ", ул. Большая Садовая, д. 6

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Бродский: 12 новелл от первого лица: в Театре МОСТ — премьера постановки
