В мире стало меньше смысла: Серебренников о шокирующей смерти Бутусова и других гениев сцены

Гибель режиссёра Юрия Бутусова, унесённого морем в болгарском Созополе 10 августа, потрясла театральное сообщество. Шестикратный обладатель "Золотой маски" стал не единственной невосполнимой утратой последних недель. Кирилл Серебренников в эмоциональном посте поделился воспоминаниями о коллегах.

О Бутусове Серебренников написал с особой теплотой, назвав его влияние судьбоносным. Именно Бутусов когда-то поддержал молодого режиссёра после одной из первых московских работ.

"Если бы Юра… не пришёл ко мне и не сказал добрые слова, я, возможно, не справился бы", — признался он.

Серебренников охарактеризовал Бутусова как "прирождённого рокера" с обострённым чувством правды. Его метод — "ломать привычное" и выжимать из актёров максимум, создавая на сцене "экспрессионистский хаос", превращающийся в "нежнейшую гармонию".

Режиссёр также почтил память других ушедших мастеров. 31 июля скончался Роберт Уилсон, чьи спектакли в начале 2000-х показали Серебренникову, что "театр может быть совсем другим". Уилсон создавал мир через "картинки, свет и музыку".

1 августа ушёл из жизни Юрий Ерёмин, который мог объяснить систему Станиславского так, что "её понимал даже стул". В тот же день не стало Бориса Юхананова — с ним Серебренникова связывало "продуктивное молчание".

"Без Бутусова, Юхананова, Еремина, Уилсона в мире стало меньше энергии, смысла, знания и красоты. Режиссёры не могут беречься, но их надо беречь, как редких птиц. Но этого никто не делает", — заключил он.

