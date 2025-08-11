Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В мире стало меньше смысла: Серебренников о шокирующей смерти Бутусова и других гениев сцены

Серебренников о гибели Бутусова и утратах в театре: режиссёров надо беречь, как редких птиц
1:49
Культура » Театр

Гибель режиссёра Юрия Бутусова, унесённого морем в болгарском Созополе 10 августа, потрясла театральное сообщество. Шестикратный обладатель "Золотой маски" стал не единственной невосполнимой утратой последних недель. Кирилл Серебренников в эмоциональном посте поделился воспоминаниями о коллегах.

Кирилл Серебренников
Фото: commons.wikimedia.org by YantsImages, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кирилл Серебренников

О Бутусове Серебренников написал с особой теплотой, назвав его влияние судьбоносным. Именно Бутусов когда-то поддержал молодого режиссёра после одной из первых московских работ.

"Если бы Юра… не пришёл ко мне и не сказал добрые слова, я, возможно, не справился бы", — признался он.

Серебренников охарактеризовал Бутусова как "прирождённого рокера" с обострённым чувством правды. Его метод — "ломать привычное" и выжимать из актёров максимум, создавая на сцене "экспрессионистский хаос", превращающийся в "нежнейшую гармонию".

Режиссёр также почтил память других ушедших мастеров. 31 июля скончался Роберт Уилсон, чьи спектакли в начале 2000-х показали Серебренникову, что "театр может быть совсем другим". Уилсон создавал мир через "картинки, свет и музыку".

1 августа ушёл из жизни Юрий Ерёмин, который мог объяснить систему Станиславского так, что "её понимал даже стул". В тот же день не стало Бориса Юхананова — с ним Серебренникова связывало "продуктивное молчание".

"Без Бутусова, Юхананова, Еремина, Уилсона в мире стало меньше энергии, смысла, знания и красоты. Режиссёры не могут беречься, но их надо беречь, как редких птиц. Но этого никто не делает", — заключил он.

Уточнения

Кири́лл Семёнович Сере́бренников (род. 7 сентября 1969, Ростов-на-Дону) — российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий.

Ю́рий Никола́евич Буту́сов (24 сентября 1961, Гатчина, Ленинградская область — 9 августа 2025, Созопол, Болгария) — российский театральный режиссёр. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
