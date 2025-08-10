Бутусов будет кремирован в Болгарии: последние детали гибели режиссёра

Трагедия с Юрием Бутусовым: причины эмиграции, последние проекты и похороны

Театральный режиссёр Юрий Бутусов, погибший 10 августа во время купания у болгарского побережья, будет кремирован в Болгарии.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, подтвердивший эту информацию РИА Новости, также назвал эмиграцию Бутусова "глобальной жизненной ошибкой".

Ранее супруга режиссёра Мария Бутусова заявила о планах провести прощание в Москве и похоронить прах в Санкт-Петербурге. Тело 63-летнего мастера пока остаётся в морге Бургаса.

Трагедия произошла при лёгком шторме — Бутусов не справился с волнами, отдыхая с семьёй.

В ноябре 2022 года режиссёр уволился из Театра Вахтангова, переехав во Францию. Летом 2023-го он объяснил эмиграцию желанием "остаться живым" после начала СВО, назвав себя "растоптанным" и не готовым терпеть "издевательства".

Последние месяцы жизни Бутусов провёл в Европе, работая над международными проектами.

Ю́рий Никола́евич Буту́сов (24 сентября 1961, Гатчина, Ленинградская область — 10 августа 2025, Созопол, Болгария) — российский театральный режиссёр.

