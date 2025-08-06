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В новом сезоне театр Модерн представит спектакль Цветы для Элджернона. 30 лет спустя

2:54
Культура

В новом 38-м театральном сезоне художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов продолжит историю героев научно-фантастического рассказа "Цветы для Элджернона".

Афиша спектакля театра Модерн Цветы для Элджернона
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Афиша спектакля театра Модерн Цветы для Элджернона

Спектакль режиссера по книге Дэниэля Киза уже 11 лет с большим успехом идет в РАМТЕ, эта постановка получила множество наград. Теперь ценителей Киза ждет продолжение этой фантастической истории.

Как бы сложилась судьба главного героя Чарли, если бы он попал в современный мир уже взрослым человеком? Как бы изменилось его восприятие реальности? В основе спектакля "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя" — пьеса драматурга Марины Сулчани. Премьера в Модерне запланирована на октябрь.

Еще одна громкая новинка в афише театра - спектакль по роману Эриха Марии Ремарка "Ночь в Лиссабоне". Майские и июньские показы шли под вывеской "Закрытая премьера", название и детали постановки театр тщательно скрывал. В новом сезоне никаких тайн! "Ночь в Лиссабоне" — предпоследний роман Ремарка о немецких эмигрантах, бегущих от нацистского режима. По признанию Юрия Грымова, тема Второй мировой войны не отпускает его многие годы. Это уже третий спектакль о войне в репертуаре театра после драмы "Человек с глазами Моцарта" и исторической постановки "Цветы нам не нужны" о Нюрнбергском трибунале и тюрьме Шпандау.

В этой исповедальной истории не будет хеппи-энда, и все-таки для самого режиссера "Ночь в Лиссабоне" - это спектакль, прежде всего, про великую любовь, которая стала возможна, несмотря на кошмар, охвативший мир. Ближайшие показы спектакля состоятся 20 августа, 4 и 13 сентября.

А 28 сентября худрук Модерна, заслуженный артист России ждет зрителей на свой творческий вечер "60 вопросов Юрию Грымову". Мероприятие приурочено к юбилею режиссера.

"Театр — это семья, и зрители — важная часть нашей семьи. Я решил отметить свой юбилей в кругу семьи, — пояснил Юрий Грымов. — Мы поговорим о культуре и искусстве, о театре, кино, шоу-бизнесе; я расскажу о своем творческом пути, работе с великими актерами, мастерами кино и театра. Покажу эксклюзивные видеоролики, клипы. Мы коснемся вопросов общественного мнения и карьерного роста, поговорим о том, что такое успех и признание".

Каникулы в театре Модерн завершаются 6 августа показом спектакля молодого режиссера Шамиля Мухамедова "Страсти по Торчалову". Уже открыта продажа билетов на сентябрь и октябрь.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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