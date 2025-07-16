Премьера спектакля ЖЕНЩИНЫ: ирония, эмоции и юмор на сцене ЦДКЖ в завершение сезона

1 июля на сцене Центрального дома культуры железнодорожников (ЦДКЖ) в Москве в завершение 98 сезона состоялась премьера ироничного спектакля "ЖЕНЩИНЫ", поставленного новосибирским режиссером Александром Цветковым.

Фото: Пресс-служба ЦДКЖ Сцена из спектакля ЖЕНЩИНЫ

Этот проект, собравший полный зал, стал настоящим праздником для зрителей, готовых оценить остроумные истории по произведениям Тэффи, Зощенко и Аверченко.

Артистический состав впечатлил публику своей харизмой. Татьяна Лянник ("Интерны", "Кулагины", "Ералаш в кино!") и Екатерина Дубакина (Маша — "Моя прекрасная няня", театр: "Все как у людей"; "Прощай, Конферансье" (режиссёр Михаил Цитриняк), блестяще исполнили роли, внося в свои персонажи неповторимый шарм и эмоциональную насыщенность. Иван Расторгуев (Театр Моссовета — "Тартюф", "БЕСприданница", "ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ", "Машенька", "Бременские музыканты", "Щастье!", Театр Наций — "Страсти по Фоме"), Михаил Сажин ("Не хороните меня без Ивана") и Алексей Василевич ("Стой, а то мама будет гадать", "Ветер", "Склифосовский", "Девушки с Макаровым") добавили в спектакль необходимую динамику и юмор, создавая незабываемую атмосферу гротеска, искр, бурления и каскада чувств, красок, движения, звуков и света. Каждая сцена была наполнена искренними эмоциями и остроумными диалогами, что заставляло зрителей не только улыбаться, но и думать.

Екатерина Дубакина: "У нас был экстремально короткий выпуск, и я очень благодарна партнерам и режиссеру за высокий профессионализм, без которого мы просто не успели бы сделать спектакль. Я очень люблю острую форму существования на сцене — фарс, в театре это самый сложный жанр, но самый любимый для зрителей и артистов. Спасибо режиссеру за изобретательность, мы при минимуме внешних средств создаем такие смешные и захватывающие истории, и каждый из артистов играет несколько разных, непохожих друг на друга ролей".

Алексей Василевич: "Каждая встреча со Зрителем — большая радость. Искренне благодарю руководство ЦДКЖ, продюсеров проекта, режиссера и чудесных партнёров за предоставленную возможность поработать в таком изысканном (не побоюсь этого слова) проекте. По словам зрителей, (а они главные "на Театре"!), у спектакля есть душа. До встречи в сезоне. Виват, Театр!"

Особое внимание в спектакле привлекло музыкальное сопровождение, которое создала талантливая скрипачка Екатерина Колесникова. Ее живая игра на скрипке стала неотъемлемой частью постановки, подчеркивая эмоциональные моменты и усиливая атмосферу каждой сцены. Мелодии, исполненные Екатериной, словно оживляли персонажей, добавляя глубину и нюансы в их переживания. Благодаря ее мастерству зрители могли еще больше погрузиться в мир спектакля, чувствуя каждую ноту, как отражение внутреннего состояния героинь и героев. Музыка стала связующим звеном между комедийными и серьезными моментами, делая спектакль "ЖЕНЩИНЫ" действительно интересным событием. Продюсер спектакля Евгений Пасичник ("ШоуАртЛайф") отметил, что спектакль "ЖЕНЩИНЫ" стал ярким примером того, как театр может затрагивать глубокие и актуальные темы, отражая многогранность женской природы. Он подчеркнул, что постановка удачно сочетает в себе элементы комедии и драмы, позволяя зрителям увидеть не только юмор, но и серьезные аспекты жизни женщин. По его мнению, талантливые актеры и музыкальное сопровождение создают уникальную атмосферу, которая заставляет задуматься о сложностях и радостях женской судьбы. Евгений выразил уверенность, что этот спектакль найдет отклик в сердцах зрителей и станет важной частью театрального репертуара Москвы.

Режиссер спектакля Александр Цветков (актер и режиссер, студент мастерской Алексея Крикливого в НГТИ. Работал над постановками: "Евгений Онегин", "Зойкина квартира", "Король Лир") умело соединил легкость жанра с глубиной тем рассказов классиков. Каждый персонаж раскрывается по-своему, показывая как забавные, так и трогательные моменты из жизни женщин, что вызывает у зрителей широкий спектр эмоций. Эстетика сценографии и костюмов создавала гармоничное единство с текстом, подчеркивая комедийный характер произведений. Световые решения добавляли динамики и яркости, делая каждую сцену запоминающейся. Премьера была не только театральным событием, но и настоящим визуальным праздником. Завершился показ постановки бурными аплодисментами и овациями, которые не смолкали и после финальных аккордов. Зрители покидали зал с улыбками, обсуждая яркие моменты спектакля и восхищаясь талантом артистов. "ЖЕНЩИНЫ" под руководством Александра Цветкова стали настоящим событием в культурной жизни Москвы, подарив зрителям вечер, полный радости и вдохновения.

Директор ЦДКЖ Евгений Чирков заметил, что этим спектаклем Центральный дом культуры железнодорожников, как и состоявшейся на следующий день премьерой Театра "Миллениум" "Сладкая жизнь" на прославленной исторической сцене ЦДКЖ, достойно завершил свой 98 сезон и теперь ответственно и обстоятельно готовится к открытию в сентябре после ремонта и модернизации сцены к своему 99-му театральному сезону. Впереди ещё много значительных премьер, а 2027 год — вековой юбилейный год ЦДКЖ.