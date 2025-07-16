Премьера спектакля ЖЕНЩИНЫ: ирония, эмоции и юмор на сцене ЦДКЖ в завершение сезона

1 июля на сцене Центрального дома культуры железнодорожников (ЦДКЖ) в Москве в завершение 98 сезона состоялась премьера ироничного спектакля "ЖЕНЩИНЫ", поставленного новосибирским режиссером Александром Цветковым.
Этот проект, собравший полный зал, стал настоящим праздником для зрителей, готовых оценить остроумные истории по произведениям Тэффи, Зощенко и Аверченко.
Артистический состав впечатлил публику своей харизмой. Татьяна Лянник ("Интерны", "Кулагины", "Ералаш в кино!") и Екатерина Дубакина (Маша — "Моя прекрасная няня", театр: "Все как у людей"; "Прощай, Конферансье" (режиссёр Михаил Цитриняк), блестяще исполнили роли, внося в свои персонажи неповторимый шарм и эмоциональную насыщенность. Иван Расторгуев (Театр Моссовета — "Тартюф", "БЕСприданница", "ШЕКСПИРГАМЛЕТ", "Машенька", "Бременские музыканты", "Щастье!", Театр Наций — "Страсти по Фоме"), Михаил Сажин ("Не хороните меня без Ивана") и Алексей Василевич ("Стой, а то мама будет гадать", "Ветер", "Склифосовский", "Девушки с Макаровым") добавили в спектакль необходимую динамику и юмор, создавая незабываемую атмосферу гротеска, искр, бурления и каскада чувств, красок, движения, звуков и света. Каждая сцена была наполнена искренними эмоциями и остроумными диалогами, что заставляло зрителей не только улыбаться, но и думать.
Екатерина Дубакина: "У нас был экстремально короткий выпуск, и я очень благодарна партнерам и режиссеру за высокий профессионализм, без которого мы просто не успели бы сделать спектакль. Я очень люблю острую форму существования на сцене — фарс, в театре это самый сложный жанр, но самый любимый для зрителей и артистов. Спасибо режиссеру за изобретательность, мы при минимуме внешних средств создаем такие смешные и захватывающие истории, и каждый из артистов играет несколько разных, непохожих друг на друга ролей".
Алексей Василевич: "Каждая встреча со Зрителем — большая радость. Искренне благодарю руководство ЦДКЖ, продюсеров проекта, режиссера и чудесных партнёров за предоставленную возможность поработать в таком изысканном (не побоюсь этого слова) проекте. По словам зрителей, (а они главные "на Театре"!), у спектакля есть душа. До встречи в сезоне. Виват, Театр!"
Особое внимание в спектакле привлекло музыкальное сопровождение, которое создала талантливая скрипачка Екатерина Колесникова. Ее живая игра на скрипке стала неотъемлемой частью постановки, подчеркивая эмоциональные моменты и усиливая атмосферу каждой сцены. Мелодии, исполненные Екатериной, словно оживляли персонажей, добавляя глубину и нюансы в их переживания. Благодаря ее мастерству зрители могли еще больше погрузиться в мир спектакля, чувствуя каждую ноту, как отражение внутреннего состояния героинь и героев. Музыка стала связующим звеном между комедийными и серьезными моментами, делая спектакль "ЖЕНЩИНЫ" действительно интересным событием. Продюсер спектакля Евгений Пасичник ("ШоуАртЛайф") отметил, что спектакль "ЖЕНЩИНЫ" стал ярким примером того, как театр может затрагивать глубокие и актуальные темы, отражая многогранность женской природы. Он подчеркнул, что постановка удачно сочетает в себе элементы комедии и драмы, позволяя зрителям увидеть не только юмор, но и серьезные аспекты жизни женщин. По его мнению, талантливые актеры и музыкальное сопровождение создают уникальную атмосферу, которая заставляет задуматься о сложностях и радостях женской судьбы. Евгений выразил уверенность, что этот спектакль найдет отклик в сердцах зрителей и станет важной частью театрального репертуара Москвы.
Режиссер спектакля Александр Цветков (актер и режиссер, студент мастерской Алексея Крикливого в НГТИ. Работал над постановками: "Евгений Онегин", "Зойкина квартира", "Король Лир") умело соединил легкость жанра с глубиной тем рассказов классиков. Каждый персонаж раскрывается по-своему, показывая как забавные, так и трогательные моменты из жизни женщин, что вызывает у зрителей широкий спектр эмоций. Эстетика сценографии и костюмов создавала гармоничное единство с текстом, подчеркивая комедийный характер произведений. Световые решения добавляли динамики и яркости, делая каждую сцену запоминающейся. Премьера была не только театральным событием, но и настоящим визуальным праздником. Завершился показ постановки бурными аплодисментами и овациями, которые не смолкали и после финальных аккордов. Зрители покидали зал с улыбками, обсуждая яркие моменты спектакля и восхищаясь талантом артистов. "ЖЕНЩИНЫ" под руководством Александра Цветкова стали настоящим событием в культурной жизни Москвы, подарив зрителям вечер, полный радости и вдохновения.
Директор ЦДКЖ Евгений Чирков заметил, что этим спектаклем Центральный дом культуры железнодорожников, как и состоявшейся на следующий день премьерой Театра "Миллениум" "Сладкая жизнь" на прославленной исторической сцене ЦДКЖ, достойно завершил свой 98 сезон и теперь ответственно и обстоятельно готовится к открытию в сентябре после ремонта и модернизации сцены к своему 99-му театральному сезону. Впереди ещё много значительных премьер, а 2027 год — вековой юбилейный год ЦДКЖ.
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