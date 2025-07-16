X фестиваль Традиция завершился в усадьбе Захарово

В Усадьбе Захарово (Музей-заповедник А. С. Пушкина) и парке Захарово завершился юбилейный X фестиваль "Традиция".

Фото: Пресс-служба Нового театра Открытие X фестиваля Традиция

Фестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации в рамках Национального проекта "Семья", Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

В этом году фестиваль собрал более 15 тысяч гостей, на 7 площадках прошло более 50 мероприятий. За эти годы фестиваль стал традицией для многих семей, родных и близких людей. Три-четыре поколения — постоянные гости, которые ждут события весь год.

"Традиция" — семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов, в задачами которого являются популяризация и сохранение русской культурной идентичности, русского культурного кода с помощью музыки, литературы, театра, истории, публицистики, семейных программ и русской национальной кухни. На один день усадьба и парк Захарово стали пикником под открытым небом, где в разных уголках происходили разнообразные мероприятия: музыкальные, поэтические, литературные, философские, исторические.

Открывали фестиваль и вели гала-концерт "Десять лет "Традиции" его создатели — режиссер, продюсер, художественный руководитель "Нового Театра" Эдуард Бояков и общественный деятель и писатель Захар Прилепин.

"Традиция" десять лет стояла в самом центре русской национальной культуры. Там, где мы стали в 2016 году, собрав своих, сошедшихся в дни и месяцы Русской весны, там и образовался, вокруг нас — центр. Мы были первыми. Констатируем это без бравады и пафоса, как очевидность. Многие из выступающих сейчас у на начинали с нами этот путь. Фестиваль "Традиция" изменил вообще, назовем это, культурное мироздание. Пошли волны, это отобразилось в культуре, и они до сих пор идут. Мы видим, как все видоизменяется, как рождается, в конечном итоге рождается новый народ 21 века. Мы становимся иными. И я счастлив, что мы с Эдуардом, с нашими товарищами, с нашими певчими, с играющими на сценах, с нашими друзьями, которые нам помогают, мы были в центре событий", — сказал Захар Прилепин.

"Мы строим программу фестиваля, исходя из представлений о русском культурном коде, представлений о сложной, цветущей культуре, которая не противопоставляет аристократическое народному, этническое — глобальному" — поделился Эдуард Бояков", — поделился Эдуард Бояков.

Главные вехи программы остались традиционными. Было много музыки — выступили группы "Калинов мост", "Аффинаж", "Лампасы", "Ихтис", "Кукуруза", "Лествица", а также Ансамбль Покровского, Таисия Краснопевцева, Елена Фролова, Евгения Смольянинова, Наталья Сербина, Семья Боджгуа, "Победный хор" п/у Ульяны Меньшиковой.

В этом году "Традиция" представила серию бесед о культуре, истории, философии, среди которых: Борис Акимов и Олег Степанов об образах русского будущего, Герман Артамонов о Степане Разине, Захар Прилепин об истории России, Эдуард Бояков о русской музыке сегодня, Семен Пегов о добровольчестве и русской весне, Владимир Сизов о роли бабушки в судьбе Александра Пушкина, Евгений Фатеев об опыте 90-х, Екатерина Кретова и Варвара Шелыгина о женщинах-композиторах, Вадим Вольфсон об истории русских перьев и чернил, Василий Гурков о мифах русского средневековья и многие другие.

Зрители фестиваля также увидели поэтические перфомансы Марии Ватутиной, Анны Ревякиной, Алексея Шмелева, Максима Замшева и других. В рамках проекта "Стихи для победы": специальную программу "Я лиру посвятил народу своему…" с участием поэтов Дмитрия Филиппова, Натальи Тебелевой, Матвея Раздельного, Динары Кермовой, Марии Ватутиной, Алексея Шмелева; спектакль Нового Театра "ПОЭЗИЯ.doc. Игорь Караулов. Сам по себе и со всеми", литературно-музыкальную композицию к 100-летию поэта Юлии Друниной "Смотрю назад, в продымленные дали…".

В завершении фестиваля состоялся гала-концерт "Десять лет "Традиции", в котором участвовали те, кто выступал на фестивале в течение десяти лет — "Калинов мост", "Аффинаж", "Лампасы", "Ихтис", Алексей Поддубный ("Джанго"), Маша Макарова, Ансамбль Покровского, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Анна Ревякина, Алексей Шмелев, Софья Юдина, Максим Замшев.

Возрастное ограничение: 0+

Вход свободный

Время проведения: 12 июля 2025 года, 11:00 — 23:00

Сайт фестиваля

Группа фестиваля в ВК

ТГ