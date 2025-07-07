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У Московского театра-студии Всеволода Шиловского появились соучредители

2:39
Культура

В конце июня произошло знаковое событие, которое осуществилось, благодаря желанию и стратегии бессменного руководителя Театра-студии Всеволода Шиловского.

Писатель Юрий Поляков и журналист Павел Гусев
Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского
Писатель Юрий Поляков и журналист Павел Гусев

У театра народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского появились соучредители. Это Юрий Поляков, писатель, драматург, общественный деятель, председатель Национальной ассоциации драматургов (НАД), а также Павел Гусев, журналист, главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец", председатель Союза журналистов Москвы.

"Я позвал этих двух замечательных людей в состав учредителей, потому что эти люди сочувствуют становлению нашего театра, они понимают школу старого МХАТа, — прокомментировал изменения Всеволод Николаевич Шиловский. — Юрий Поляков пишет пьесы, которые необходимы современному зрителю и которые предвещают будущее. А Павел Николаевич Гусев, посмотрев наши спектакли, в том числе по пьесам Юрия Михайловича, высоко оценил наше направление. Все спектакли у нас пронизаны заботой о русской культуре".

Цель соучредителей — поддерживать, развивать и хранить традиции старого МХАТа и творческое наследие одного из последних его представителей в мире. Все решения по репертуарной политике остаются за художественным руководителем театра, который представляет зрителям произведения таких авторов, как Булгаков, Чехов, Гоголь, Ильф и Петров, а также лучшие западные и советские комедии, мелодрамы и постановки современных авторов.

В том числе спектакли по произведениям Юрия Полякова, недавно получившего Государственную премию в области литературы и искусства из рук президента РФ Владимира Путина. В финальном месяце текущего театрального сезона можно увидеть в Московском театре-студии Всеволода Шиловского два спектакля по пьесам Юрия Михайловича: 4 и 19 июля — премьерную постановку "В ожидании сердца" и — "Одноклассники", показ которого состоится 25 июля.

Обе трагикомедии отличает неповторимый стиль драматурга, чётко выписанные образы, фантастический юмор, контрастирующий с реалиями сюжета. Творческая вселенная любимого автора Всеволода Николаевича неизменно удивляет большим количеством точных примет времени, а также — глубокими мыслями и яркими впечатлениями, с которыми остаются зрители после просмотра.

Подробнее с репертуаром театра можно ознакомиться на официальном сайте.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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