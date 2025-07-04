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Театр МОСТ представил концерт под открытым небом с участием молодых талантов

4:01
Культура

Театр МОСТ завершил юбилейный сезон праздничным open-air-концертом с названием "25-ЛЕТНИЕ".

Open-air-концерт 25-ЛЕТНИЕ театра МОСТ
Фото: Пресс-служба театра МОСТ
Open-air-концерт 25-ЛЕТНИЕ театра МОСТ

Однако средний возраст артистов, участвовавших в зажигательном представлении в саду "Аквариум" Театра имени Моссовета, был намного меньше, а уровень их таланта и энергетики, напротив, превысил любые измерения. Ребят — актёров театра и приглашённых молодых звёзд — захватил главный посыл концерта, приуроченного ко Дню молодёжи. В дружеской атмосфере, объединяя свои коллективы и учебные заведения, — показать себя, поделиться своими поисками в творчестве, и, конечно, поздравить самый известный студенческий театр России с 25-летним юбилеем.

Ведущими вечера стали Михаил Казаков, Александр Сизов и Артём Верголасов — артисты задавали тон молодёжного праздника искусств, объявляя имена гостей. Со сцены лились рекой поздравления от представителей различных организаций, среди которых: Всероссийское Движение "Вдохновители", Национальный центр "Россия" и Общественная палата Москвы. Звучали слова благодарности за многолетнюю просветительскую работу в студенческой среде в адрес руководителей Театра "МОСТ" Евгения Славутина и Ирины Большаковой, отмечая успехи всей команды театра. Коллектива, который, сохраняя традиции легендарного Студенческого Театра МГУ, представляет спектакли с актёрами-самородками, желающими осваивать театральное дело и параллельно развиваться в непрофильной специальности.

На сцене блистали яркие представители МОСТа: Марианна Лемешко, Анна Голотова, Евгения Явтушенко, Роман Зуев, Михаил Казаков, исполнившие большинство вокальных номеров, среди которых были шлягеры о Москве, ретро-лирика и композиции из спектаклей "104 страницы про любовь", "Я — Булат Окуджава" и мюзикла "Аэропорт". Песни сопровождались хореографические зарисовками с участием молодёжи театра.

Подарком зрителям и организаторам концерта стало многоголосное выступление Green Street Acappella п/р Людмилы Ханиной — вокального коллектива Московского колледжа импровизационной музыки. Самые пронзительные ноты вечера прозвучали в композициях, сыгранных на саксофоне стипендиатом Международного благотворительного фонда Юрия Розума, лауреатом международных конкурсов Константином Синевым. Оригинальным номером, соединяющим творчество Блока и Башлачёва, удивил театральный коллектив Московской финансово-юридического университета (МФЮА). Оживили классику советского кино вокалисты джазового коллектива "Невероятно, но бэнд!" Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", проиллюстрировали атмосферу ночного города конца 90-тых — участники вокального коллектива Á.D.A.M, созданного на базе Российского университета транспорта (МИИТ).

Учащиеся Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева покорили зрителей обаянием, смелостью и ловкостью. Окончательно растопил сердца присутствующих массовый номер с участием ходулистов, жонглёров и моноциклистов.

Концерт "25-ЛЕТНИЕ" Театра "МОСТ" стал символом дружбы, примером молодёжного сообщества, где каждый может выбирать способы творческого самовыражения. И тому есть ещё как минимум два примера: афиши и флаеры мероприятия сделали учащиеся Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина, а ученики Центра аудиовизуальных технологий Колледжа предпринимательства №11 г. Москвы осуществляли фото- и видеосъёмку.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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