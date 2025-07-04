С юбилеем, мастер! Юрию Грымову — 60

2:50 Your browser does not support the audio element. Культура

6 июля 2025 года 60-летний юбилей отмечает заслуженный артист РФ, режиссер театра и кино, художественный руководитель Московского драматического театра "Модерн" Юрий Вячеславович Грымов.

Фото: commons.wikimedia.org by Natalya Raevskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юрий Грымов

Юрий Грымов — Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника", академик рекламы (АКАР), лауреат премии президента РФ, Почетный деятель искусств города Москвы, лауреат премии "Ника".

Последние 10 лет руководит Московским драматическим театром "Модерн". За это время режиссер поставил более 20 масштабных спектаклей для взрослой и детской аудитории, которые получили признание критиков, зрителей, широкий отклик в СМИ. Каждый год Юрий Грымов выпускает в театре "Модерн" по три премьеры, в основе которых известные произведения классиков русской и мировой литературы.

За время работы в театре режиссер сосредоточен на вопросе развития и популяризации русской культуры, традиций русского драматического искусства. Ежегодно режиссер расширяет труппу театра, на постоянной основе проводит прослушивания выпускников театральных училищ, давая молодым артистам возможность стать частью профессионального московского театра.

За время работы в кино Юрий Грымов снял порядка десяти картин, которые получили российские и международные награды. Режиссер ярко отметился в рекламной индустрии, создал 600 рекламных роликов, получивших свыше 70 призов на российских и международных фестивалях.

Современные проекты Юрия Грымова направлены на образование молодого поколения, воспитание нравственных ценностей. Режиссер на регулярной основе проводит лекции и мастер-классы для зрителей и учащихся профильных учреждений культуры.

Под руководством Юрия Грымова Театр "Модерн" стал одной из ведущих театральных площадок столицы, с разнообразным репертуаром, новыми оригинальными форматами общения со зрителем, узнаваемой эстетикой и авторским почерком.

По словам Юрия Грымова, он никогда не отмечает свои дни рождения шумно. "Так будет и в этот раз. Отпраздную в узком кругу семьи и ближайших друзей. Но моя семья — это ещё и мой театр, мои коллеги и, конечно, зрители. Поэтому в сентябре все мы, "большим семейным кругом", обязательно соберёмся в стенах "Модерна", и отметим мою круглую дату", — сказал Юрий Грымов.

Творческий вечер режиссера "60 вопросов Юрию Грымову к 60-летию" состоится 28 сентября в Московском драматическом театре "Модерн".