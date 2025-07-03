LA'Театр представляет спектакль по легендарной пьесе Жана-Клода Каррьеры

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18 июля LA'Театр представит премьеру "Терраса" по одноименной пьесе Жана-Клода Каррьера в постановке основателя театра Вадима Дубровицкого.

Фото: Пресс-служба LA`ТЕАТРА Вадима Дубровицкого Сцена из спектакля LA'Театра Терраса

Вадим Дубровицкий, режиссер и художественный руководитель театра:

"Это история неслышания людьми друг друга, история бесконечного человеческого одиночества, любого, каждого, все герои очень одиноки, но при этом абсурдны и поэтому смешны. Вот такое соединение комедии и глубинной человеческой трагедии подкупает в этой пьесе. И блестящая литература! Эта пьеса абсолютно программная с точки зрения экзистенциализма. По сути, она о том, что цивилизация живёт в обмане и самообмане, все лгут друг другу и сами себе. Пьеса придётся по вкусу всем ценителям интеллектуального юмора".

Автор пьесы, Жан-Клод Каррьер — человек кино. Он написал сценарии более чем к 140 фильмам и сериалам, сотрудничал с Луисом Бунюэлем, включая его шедевры "Этот смутный объект желаний", "Дневник горничной", "Скромное обаяние буржуазии", с Жан-Люком Годаром, Анджеем Вайдой и другими знаковыми режиссерами XX века. Обладатель "Оскара" и Гран-при жюри Каннского международного кинофестиваля 1969 году.

Пьеса "Терраса" — едва ли не единственное его оригинальное произведение для театра. Несмотря на то, что она была написана в 1997 году, в ней чувствуется атмосфера 1960-х — 1970-х годов, времени молодости самого Каррьера. Она максимально кинематографична, ее сюжет изыскано прост и элегантен, но при этом невозможно предугадать, что ждет героев уже в следующую минуту.

Именно такой "Террасу" воплотили в La'Театре: это кинокартина, идущая на сцене, в стилистике культового французского кино.

Мария Вольская, художник-постановщик:

"Терраса" — удивительно тонкое, смешное и пронзительное произведение! Мы старались в художественном решении создать атмосферу пьесы, погрузить зрителя в "воздух" парижской террасы 70-х, создать фильм-спектакль, тонкий как туман над Сеной осенним днём, в который и разворачивается наш полный неожиданных поворотов спектакль".

В спектакле заняты звезды российского театра и кино: Лариса Удовиченко, Евдокия Германова, Владимир Стеклов, великолепные Борис Каморзин и Дмитрий Ульянов. В главных ролях — Анастасия Акатова и Андрей Барило.

В спектакле Анастасия и Андрей играют супругов, жизнь которых круто меняется почти в тот же миг, как поднимается занавес. Все, чем они жили до сих пор, закончилось. Им предстоит навсегда расстаться с прекрасной комфортабельной квартирой, в которой так безмятежно и размеренно текли их совместные годы, и друг с другом.

И в такой-то момент в их гостиную и в их жизнь врываются совершенно незнакомые люди, и правила мира меняются, реальность становится зыбкой, и мощный ветер, знаменитый французский мистраль, взвихряет ее поверхность и уносит персонажей одного за другим.

Угадать, чем закончится эта обманчиво-простая изящно выстроенная история, невозможно. До последней минуты финал остается загадкой, и складывается впечатление, что там, за опущенным занавесом, история продолжится, и нам дали лишь ненадолго заглянуть в этот живущий по своим законам мир.

Загляните в него и вы!

18 июля на сцене La'Театра. Начало в 19:00

Возрастной ценз: 16+

Длительность: 2 часа 20 минут без антракта

Информация на сайте театра