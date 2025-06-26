25-летние: в День молодёжи Театр МОСТ представит праздничный концерт под открытым небом

28 июня в 17:00 в саду "Аквариум" Театра имени Моссовета состоится молодёжный open air "25-ЛЕТНИЕ" — Театр "МОСТ" завершит юбилейный сезон грандиозным мультижанровым представлением с участием специальных гостей — артистов и творческих коллективов учебных заведений Москвы.

Фото: Пресс-служба театра МОСТ Сцена из шоу Театра МОСТ

Неожиданные дуэты, оригинальные поздравления, яркие вокальные, инструментальные и хореографические номера, фрагменты из лучших постановок самого известного студенческого театра в России — масштабный концерт в День молодёжи покажет разнообразие талантов, тем и способов самовыражения современного студенчества. На языке театра, музыки, хореографии и даже цирка участники расскажут о любви и дружбе, о целях и мечтах, о Родине и мире, в котором мы живём.

Среди приглашённых гостей: лауреаты международных конкурсов Константин Синев (саксофон) и Владимир Нестеренко (фортепиано), вокальный коллектив Green Street Acappella п/р Людмилы Ханиной, джазовый коллектив "Невероятно, но бэнд!", команда жонглёров и акробатов циркового училища, театр МФЮА и другие.

Молодёжный open air "25-ЛЕТНИЕ" — территория вечной молодости, неиссякаемой энергии и неисчерпаемого творчества. Вход по пригласительным, которые можно получить в кассе Театра "МОСТ" (ул. Большая Садовая, 6).

Организаторы концерта — Театр "МОСТ" и Благотворительный фонд развития Студенческого театра МГУ. Партнерами выступают: Международный благотворительный фонд Юрия Розума, Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Карандаша), Московский колледж импровизационной музыки, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Московский финансово-юридический университет, Московский техникум креативных индустрий им. Л. Б. Красина, Центр аудиовизуальных технологий Колледжа предпринимательства №11 г. Москвы и другие.