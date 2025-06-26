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Театр Модерн раскрыл тайну спектакля без названия режиссера Юрия Грымова

Культура

В Московском драматическом театре "Модерн" сыграли последний спектакль сезона — майскую премьеру, название которой на протяжении нескольких показов театр тщательно скрывал.

Сцена из спектакля театра Модерн Ночь в Лиссабоне
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Ночь в Лиссабоне

Художественный руководитель "Модерна", режиссер Юрий Грымов предложил своим зрителям поддержать эту игру, довериться, ""широко открыть глаза и приготовиться к прыжку", пообещав при этом неизменное "высокое качество, профессиональное исполнение, иное художественное видение и оригинальные сценические решения". Все майские и июньские спектакли шли без названия и без упоминания автора и персонажей. Билеты были скуплены задолго до показов.

В новом сезоне никаких тайн. За вывеской "Закрытая премьера" скрывается спектакль по мотивам романа "Ночь в Лиссабоне" Эриха Марии Ремарка, его предпоследнее произведение о немецких эмигрантах, бегущих от нацистского режима. Вторая мировая война, ужас фашизма — тема, которая, по признанию Юрия Грымова, не отпускает его многие годы. Это третий спектакль о войне в репертуаре театра после драмы "Человек с глазами Моцарта" и исторической постановки "Цветы нам не нужны" о Нюрнбергском трибунале и тюрьме Шпандау.

Для самого режиссера "Ночь в Лиссабоне" — это спектакль, прежде всего, про любовь, причем любовь святую, которая стала возможна, несмотря на кошмар, охвативший мир. В этой исповедальной истории не будет хеппи-энда. И все-таки это спектакль про свет, веру в чудо, без которой невозможно выжить, и веру в людей, в их способность жертвовать всем ради другого человека, даже если это первый встречный.

Из обещанных режиссером оригинальных сценических решений буквально соткан весь спектакль. Как часто бывает у Грымова, в постановке задействована вся труппа театра, нет ни одной проходной роли. И музыка как отдельный персонаж.

"Ночь в Лиссабоне" закрыл 37-ой театральный сезон в "Модерне". Первый после каникул спектакль состоится 6 августа. На малой сцене сыграют лирическую трагикомедию "Страсти по Торчалову".

Режиссер-постановщик: Юрий Грымов

В ролях:

  • Анастасия Сычёва,
  • Александр Колесников,
  • Вадим Пинский,
  • Константин Конушкин,
  • Богдан Щукин,
  • Александр Мирлюнди (Жуков),
  • Роман Зубрилин,
  • Михаил Матыченко,
  • Нина Косарева
  • и др.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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