Популярная во всем мире повесть-притча американского классика в России поставлена впервые

1:34 Your browser does not support the audio element. Культура

27 июня в 19:00 Московский Молодежный Театр закроет сезон постановкой "Чайка по имени Джонатан Ливингстон".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Чайка по имени Джонатан Ливингстон

Автор: Ричард Бах

Постановка: Вячеслав Спесивцев

"Невыдуманному Джонатану-Чайке, живущему в каждом из нас".

Во-первых, популярная во всем мире повесть-притча американского классика в России поставлена впервые. Во-вторых, за дирижерский пульт встала рок-группа "Ария". В результате, в неудобном пространстве маленького экспериментального театра масштабное произведение Баха звучит объемно, темпераментно. Кроме того, режиссер, сохранив философичность, добавил сюжету еще музыкальность, превратив в шоу.

Притча — языком музыкального шоу — это новый взгляд на современные постановки. Ошеломляющая пластика, море заразительной музыки, оригинальная сценография, искусно продуманные спецэффекты. Спектакль решен в черно-белых тонах и очень привлекателен визуально. Музыкальное сопровождение — композиции "Арии" — несут в себе динамику полета, высоту и скорость. Вы увидите головокружительные трюки, магические превращения, игры с пространством и временем. "Чайка…" — это соединение философии с ШОУ, глубочайшего смысла с самыми яркими, на сегодняшний день, средствами выразительности.

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут

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