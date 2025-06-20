Ефремов возвращается: Михалков раскрыл тайну новой роли актёра после тюрьмы

Никита Михалков официально объявил о возвращении Михаила Ефремова на сцену в спектакле по своей культовой драме "Без свидетелей".
Режиссёр подтвердил, что актёр, недавно освободившийся по УДО после 4,5 лет колонии, получил роль в театре "Мастерская 12".
"Это будет постановка по моему фильму 1983 года с двумя персонажами: Ефремовым и Анной Михалковой", — уточнил 79-летний мастер.
Его решение помочь коллеге связано с личным обращением – Ефремов написал кинематографисту личное письмо. Ранее о трудоустройстве сообщала Ксения Собчак, назвав себя свидетелем этого шага.
Выбор роли символичен: Ефремов сыграет героя, чья судьба перекликается с его реальной биографией. В оригинальном сюжете мужчина, предавший семью ради карьеры, к финалу "окончательно спивается и лечится от алкоголизма".
Премьера спектакля станет первым выходом актёра на сцену после освобождения.
Напомним, в фильме "Без свидетелей" главные роли исполняли Ирина Купченко и Михаил Ульянов. Постановка театра ожидается осенью 2025 года.
Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.
Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.
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