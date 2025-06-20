Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Действие за рулём, которое замедляет вашу реакцию сильнее, чем старость
Трагедия Air India омрачила крупнейший авиасалон в Париже: Boeing молчит, Airbus заключает контракты на $21 млрд
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Беременность или нет? Жена Янковского раскрыла правду об округлившемся животе
Такая мотивация точно заставить похудеть даже самых ленивых: вот что помогло Елене Ваенге сбросить вес
Обновление Mazda CX-5 удивило даже поклонников марки
Как избавиться от мозолей: простые методы, которые спасут ваши ноги
Рацион против жары: как накормить питомцев так, чтобы они не перегрелись
Глубокие рвы, башни и квест — как оживает крупнейшая крепость Европы

Ефремов возвращается: Михалков раскрыл тайну новой роли актёра после тюрьмы

1:20
Культура » Театр

Никита Михалков официально объявил о возвращении Михаила Ефремова на сцену в спектакле по своей культовой драме "Без свидетелей".

Никита Михалков
Фото: commons.wikimedia.org by Department of Information of the Ministry of Defense of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никита Михалков

Режиссёр подтвердил, что актёр, недавно освободившийся по УДО после 4,5 лет колонии, получил роль в театре "Мастерская 12".

"Это будет постановка по моему фильму 1983 года с двумя персонажами: Ефремовым и Анной Михалковой", — уточнил 79-летний мастер.

Его решение помочь коллеге связано с личным обращением – Ефремов написал кинематографисту личное письмо. Ранее о трудоустройстве сообщала Ксения Собчак, назвав себя свидетелем этого шага.

Выбор роли символичен: Ефремов сыграет героя, чья судьба перекликается с его реальной биографией. В оригинальном сюжете мужчина, предавший семью ради карьеры, к финалу "окончательно спивается и лечится от алкоголизма".

Премьера спектакля станет первым выходом актёра на сцену после освобождения.

Напомним, в фильме "Без свидетелей" главные роли исполняли Ирина Купченко и Михаил Ульянов. Постановка театра ожидается осенью 2025 года.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Наука и техника
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту Аудио 
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные
Авто
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные Аудио 
Популярное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное

Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?

В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Последние материалы
Трагедия Air India омрачила крупнейший авиасалон в Париже: Boeing молчит, Airbus заключает контракты на $21 млрд
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Ефремов возвращается: Михалков раскрыл тайну новой роли актёра после тюрьмы
Беременность или нет? Жена Янковского раскрыла правду об округлившемся животе
Такая мотивация точно заставить похудеть даже самых ленивых: вот что помогло Елене Ваенге сбросить вес
Обновление Mazda CX-5 удивило даже поклонников марки
Как избавиться от мозолей: простые методы, которые спасут ваши ноги
Рацион против жары: как накормить питомцев так, чтобы они не перегрелись
Глубокие рвы, башни и квест — как оживает крупнейшая крепость Европы
Газпромбанк подписал соглашения с двумя регионами о строительстве конгрессно-выставочных центров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.