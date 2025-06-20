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Возвращение Ефремова: что сказал Михалков о новом этапе карьеры актёра?

0:53
Культура » Театр

Никита Михалков официально подтвердил возвращение Михаила Ефремова в профессию.

Никита Михалков
Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Михалков

Как сообщает ИА Регнум, актёр, освободившийся по УДО после 4,5 лет в колонии, присоединится к труппе театра Михалкова "Мастерская 12".

Решение было принято после личного обращения Ефремова: кинематографиста тронуло письмо, написанное артистом.

Михалков выразил уверенность в профессиональных качествах актёра.

"Я очень надеюсь, что он вольётся в коллектив. После всех перипетий он остался прекрасным актёром и сейчас восстанавливается", — отметил режиссёр.

Напомним, информацию о трудоустройстве ранее озвучила Ксения Собчак, назвав себя свидетелем помощи Михалкова. Сам Ефремов пока не комментирует своё возвращение на сцену.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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