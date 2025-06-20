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Путин и кот Матроскин: президент может стать персонажем мультфильма

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Культура

Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева рассказала, что у создателей "Простоквашино" появилась идея включить президента России Владимира Путина в сюжет.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин

Это станет частью стратегии "мягкой силы" — для продвижения российской культуры в других странах.

Слащева рассказала, что президент и кот Матроскин могли бы составить яркий и запоминающийся дуэт, который понравится и зарубежному зрителю, пишет KP. RU.

Уточнения

«Союзмультфи́льм» — советская и российская киностудия по производству мультипликационных фильмов. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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