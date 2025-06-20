Путин и кот Матроскин: президент может стать персонажем мультфильма

Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева рассказала, что у создателей "Простоквашино" появилась идея включить президента России Владимира Путина в сюжет.
Это станет частью стратегии "мягкой силы" — для продвижения российской культуры в других странах.
Слащева рассказала, что президент и кот Матроскин могли бы составить яркий и запоминающийся дуэт, который понравится и зарубежному зрителю, пишет KP. RU.
«Союзмультфи́льм» — советская и российская киностудия по производству мультипликационных фильмов.
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