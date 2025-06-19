О серьезных проблемах мирового сообщества расскажут со сцены Московского Молодежного театра

26 июня в 19:00 (мск) в Московском Молодежном театре под руководством В. Спесивцева покажут спектакль "451 градус по Фаренгейту" по одноименному роману писателя-фантаста Р. Бредбери.

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра 451 градус по Фаренгейту

Спектакль "451 градус по Фаренгейту" задумывался и был создан режиссером Семеном Спесивцевым для целевой аудитории — молодежи. Именно им, нынешним школьникам и студентам, так мало читающим и так мало думающим, спектакль в самых доступных и современных формах подачи материала рассказывает о серьезных проблемах мирового сообщества.

Динамичная, пронизанная музыкально-танцевальными номерами и гимнастическо-силовыми трюками постановка уже своей яркостью, нарочитой броскостью и легким эпатажем привлекает внимание зрителя. Прекрасно проработан в спектакле свет — зловещий образ Брандмейстера Битти одновременно пугает и влечет к себе зрителя, и угроза всему живому, которая исходит от Битти, усилена световыми эффектами. Но режиссер пошел дальше, он сделал зрителя участниками спектакля, для чего Семен Вячеславович ввел интерактивные моменты в действие, и вот уже зрители сами для себя решают — на чьей они стороне? Они за тех, кто безжалостно сжигает книги вместе с их владельцами, или за тех, кто ценою своей жизни спасают самое драгоценное наследие человечества — книги?

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