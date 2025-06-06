Париж отмечает День русского языка с размахом: мероприятия проходят в штаб-квартире ЮНЕСКО

День русского языка отмечают в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Этот праздник отмечают ежегодно в день рождения великого русского поэта А. С.Пушкина.
В ЮНЕСКО День русского языка празднуют третий год подряд (впервые — в 2023 году). Это совместная инициатива делегаций Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.
В штаб-квартире пройдет гала-концерт Народного артиста России Игоря Михайловича Бутмана и его Квартета.
Мероприятие посетят Послы и представители делегаций стран-членов ЮНЕСКО, сотрудники Секретариата, деятели культуры и науки, соотечественники, преподаватели и студенты, изучающие русский язык.
Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции.
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