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Париж отмечает День русского языка с размахом: мероприятия проходят в штаб-квартире ЮНЕСКО

Культура

День русского языка отмечают в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Этот праздник отмечают ежегодно в день рождения великого русского поэта А. С.Пушкина.

Цветущий Пушкин 02
Фото: commons.wikimedia.org by Ковалевская Мария, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветущий Пушкин 02

В ЮНЕСКО День русского языка празднуют третий год подряд (впервые — в 2023 году). Это совместная инициатива делегаций Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

В штаб-квартире пройдет гала-концерт Народного артиста России Игоря Михайловича Бутмана и его Квартета.

Мероприятие посетят Послы и представители делегаций стран-членов ЮНЕСКО, сотрудники Секретариата, деятели культуры и науки, соотечественники, преподаватели и студенты, изучающие русский язык.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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