В Театре на Трубной покажут оригинальную версию Тетушки Чарли из Бразилии

11 и 25 июня в Театре на Трубной покажут спектакль "Тетка Чарлея".
Вы наверняка знакомы с историей Тетки Чарлея из классического фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда — Чарли и Джек — мечтают покорить сердца своих возлюбленных — Эмми и Китти. Чтобы произвести впечатление, они идут на безумный шаг: просят друга сыграть роль тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, всё идет по плану… пока на сцену не выходит настоящая Донна Люция.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.