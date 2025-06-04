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В Театре на Трубной покажут оригинальную версию Тетушки Чарли из Бразилии

0:34
Культура

11 и 25 июня в Театре на Трубной покажут спектакль "Тетка Чарлея".

Сцена из спектакля Тетра на Трубной Тетка Чарлея
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Тетра на Трубной Тетка Чарлея

Вы наверняка знакомы с историей Тетки Чарлея из классического фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда — Чарли и Джек — мечтают покорить сердца своих возлюбленных — Эмми и Китти. Чтобы произвести впечатление, они идут на безумный шаг: просят друга сыграть роль тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, всё идет по плану… пока на сцену не выходит настоящая Донна Люция.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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