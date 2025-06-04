В Театре на Трубной покажут оригинальную версию Тетушки Чарли из Бразилии

0:34 Your browser does not support the audio element. Культура

11 и 25 июня в Театре на Трубной покажут спектакль "Тетка Чарлея".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Тетра на Трубной Тетка Чарлея

Вы наверняка знакомы с историей Тетки Чарлея из классического фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда — Чарли и Джек — мечтают покорить сердца своих возлюбленных — Эмми и Китти. Чтобы произвести впечатление, они идут на безумный шаг: просят друга сыграть роль тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, всё идет по плану… пока на сцену не выходит настоящая Донна Люция.