Ощущение тайны прекрасно: в театре Модерн состоялась премьера спектакля без названия

2:52 Your browser does not support the audio element. Культура

В Московском драматическом театре "Модерн" состоялась премьера спектакля, название которого режиссер Юрий Грымов продолжает тщательно скрывать от зрителей. Широкой публике до сих пор не известен ни автор, ни произведение. На театральной афише название спектакля заклеено куском скотча. Билеты продаются на некую "Закрытую премьеру".

Фото: Пресс-служба театра Модерн Сцена из спектакля театра Модерн без названия

В итоге зритель приходит неподготовленный, не имея ни малейшего представление о том, что увидит на сцене. И тем сильнее эмоциональное воздействие! Потому что на сцене великое произведение большого автора. Трагическая история одной любви. Как сказал на встрече со зрителями Юрий Грымов, это спектакль про святую любовь, которая стала возможна, несмотря на ужас, охвативший мир. Не эгоистичную любовь-обладание, а любовь жертвенную — "пусть без меня, лишь бы только она жила…".

Незаметно для зрителей меняются декорации: новые адреса, города, страны — невероятно сложное испытание для монтировщиков сцены. Редкие минуты любви и спокойствия — и вот уже снова нужно бежать, потому что в дверь опять постучалось зло. На протяжении всего спектакля зритель испытывает это нарастающее напряжение, приближение беды.

В этой исповедальной истории не будет хеппи-энда. И все-таки это спектакль про свет. Про веру в чудо, без которой просто невозможно выжить. И про веру в людей, в их способность отдать все, что у тебя есть, чтобы подарить жизнь другому человеку, первому встречному.

По словам исполнительницы главной роли Анастасии Сычевой, каждая актриса мечтает хотя бы раз сыграть такую героиню и такой финал.

После премьеры Юрий Грымов обратился к зрителям с просьбой сохранить тайну спектакля даже после первых просмотров.

"Я благодарен зрителям за неизменное доверие. Мы разделяем с вами искусство театра, сохраняя высокий уровень качества спектаклей, профессиональное исполнение, в каждой новой премьере стараемся показать иное художественное видение и оригинальные сценические решения. Эта премьера не станет исключением", — говорит своим зрителям Юрий Грымов.

25 июня в театре Модерн состоится еще один показ таинственного спектакля, он закроет театральный сезон. В августе, в начале нового сезона, название премьеры будет раскрыто.

Режиссер-постановщик: Юрий Грымов

В ролях:

Анастасия Сычёва,

Александр Колесников,

Вадим Пинский,

Константин Конушкин,

Богдан Щукин,

Александр Мирлюнди (Жуков),

Роман Зубрилин,

Михаил Матыченко,

Нина Косарева

и др.