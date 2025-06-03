В Театре на Трубной раскроют содержимое семейного шкафа

0:38 Your browser does not support the audio element. Культура

9 и 10 июня в Театре на Трубной покажут спектакль "Семейный шкаф и его обитатели".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Семейный шкаф и его обитатели

Знакомство с родителями превращается в увлекательную и одновременно сложную историю, полную неожиданных поворотов. С каждым мгновением тайны, казавшиеся раньше безобидными, раскрываются, и зрители узнают то, что долгие годы оставалось скрытым между близкими людьми.

После этого откровенного разговора их жизни навсегда меняются — прошлое уже не будет таким же, а будущее — полным новых возможностей и испытаний.

В главной роли — Елена Проклова.