Что слушали и читали в поездках на дачу: культура в электричке 80-х

2:50 Your browser does not support the audio element. Культура

Поездка на дачу в советской электричке 1980-х годов была целым культурным ритуалом.

Это было не просто передвижение из пункта А в пункт Б, а особая социальная и культурная среда. На фоне дребезжащих вагонов и вида за окном складывался уникальный звуковой и читательский ландшафт — в нем переплетались самиздат, шлягеры магнитофонной культуры и тихие разговоры о политике, погоде и "дефиците".

1. Что читали: от Дюма до "Огонька"

Чтение было едва ли не главным занятием в дороге. Люди приносили с собой книги в мягкой обложке, газеты и журналы. Особой популярностью пользовались:

Детективы и приключения: Жорж Сименон, Агата Кристи, Александр Дюма.

Советская фантастика: Стругацкие, Ефремов, Беляев.

Журналы и газеты: "Огонёк", "Наука и жизнь", "Работница", "Крокодил", "Правда", "Советский спорт".

Самиздат: у тех, кто "доставал", — машинописные копии Булгакова, Пастернака, даже Солженицына. Их читали украдкой, пряча обложку.

2. Что слушали: магнитофоны, "Радио Шансон" и живые песни

Маленькие переносные магнитофоны — типа "Весна" или "Электроника" — были постоянными спутниками дачников. В них крутились кассеты с:

Юрием Антоновым, Александром Розенбаумом.

Западной попсой, записанной "с радиол" — Modern Talking, Boney M, ABBA, иногда даже The Beatles.

Шансон и барды: Высоцкий, Окуджава, Новелла Матвеева. Кто-то доставал копии с домашних записей.

Кроме того, по электричке могли пройтись уличные музыканты с гитарой, исполнявшие дворовые хиты. Их репертуар включал всё от "Костра" до "Мурки" — и иногда слушателей становилось больше, чем у магнитофона.

3. Диалоги и тишина: культура общения

Электричка была ещё и пространством для разговора — о жизни, политике, погоде, очередях и урожае. Пассажиры обсуждали последние новости (услышанные по "Маяку"), перестройку, колбасу, которую "выбросили" в районе. Иногда же, наоборот, все сидели молча, задумчиво глядя в окно, каждый в своей внутренней электричке.

Культура в советской электричке 80-х — это зеркало эпохи. Она отражала дух времени: дефицит и изобретательность, тоску и надежду, интерес к миру и стремление к личной свободе.

Магнитофон с хриплым "Кони привередливые", журнал в руках соседа, книжка в полиэтиленовом пакете — всё это превращало обычную поездку на дачу в маленькое культурное путешествие.