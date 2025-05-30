Иностранцы играют Евгения Онегина

1:40 Your browser does not support the audio element. Культура

6 июня 2025 года, в день рождения Солнца русской поэзии А. С. Пушкина, в Московском Молодежном театре под руководством В. Спесивцева состоится чрезвычайно интересный и весьма необычный спектакль.

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Афиша спектакля Московского Молодежного театра Евгений Онегин

В рамках Международного культурно-образовательного проекта Московского Молодежного театра пр В. Спесивцева состоится постановка бессмертного романа Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин".

В главных ролях, наряду с профессиональными актерами нашего театра, на сцену выйдут актеры-иностранцы, студенты МГЛУ и МЭИ.

Актеры-иностранцы играют героев Пушкинского шедевра на русском языке, который они искренне любят, и хотят узнать лучше все его тонкости.

Вы увидите актеров-иностранцев из КНР, Португалии, Сербии, Турции, Италии, Киргизстана, Монголии, Вьетнама, Испании, Болгарии, Молдавии и Узбекистана.

Авторы культурно-образовательного проекта — Народный артист России, профессор Вячеслав Спесивцев и режиссер Семен Спесивцев.

Основное назначение проекта — популяризация русского языка, как языка межнационального общения; развитие интереса к русскому литературному наследию.

Проект реализуется совместно с Московским Государственным Лингвистическим Университетом и Московским Энергетическим Институтом.

Начало спектакля в 19.00 ч.

Возрастное ограничение: 12+

Проект "Пушкинская карта"