Иностранцы играют Евгения Онегина

6 июня 2025 года, в день рождения Солнца русской поэзии А. С. Пушкина, в Московском Молодежном театре под руководством В. Спесивцева состоится чрезвычайно интересный и весьма необычный спектакль.
В рамках Международного культурно-образовательного проекта Московского Молодежного театра пр В. Спесивцева состоится постановка бессмертного романа Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин".
В главных ролях, наряду с профессиональными актерами нашего театра, на сцену выйдут актеры-иностранцы, студенты МГЛУ и МЭИ.
Актеры-иностранцы играют героев Пушкинского шедевра на русском языке, который они искренне любят, и хотят узнать лучше все его тонкости.
Вы увидите актеров-иностранцев из КНР, Португалии, Сербии, Турции, Италии, Киргизстана, Монголии, Вьетнама, Испании, Болгарии, Молдавии и Узбекистана.
Авторы культурно-образовательного проекта — Народный артист России, профессор Вячеслав Спесивцев и режиссер Семен Спесивцев.
Основное назначение проекта — популяризация русского языка, как языка межнационального общения; развитие интереса к русскому литературному наследию.
Проект реализуется совместно с Московским Государственным Лингвистическим Университетом и Московским Энергетическим Институтом.
Начало спектакля в 19.00 ч.
Возрастное ограничение: 12+
Проект "Пушкинская карта"
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