Дама с камелиями: спектакль Театра на Трубной о глубокой пустоте за фасадом блеска

0:41 Your browser does not support the audio element. Культура

7 и 24 июня в Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Дама с камелиями".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Дама с камелиями

Куртизанка Маргарита Готье — олицетворение светских вечеров, роскоши и беззаботной жизни. В центре внимания, окружена комплиментами и восхищенными взглядами мужчин, она кажется неприступной и уверенной. Но за фасадом блеска скрывается глубокая пустота.

Все меняется с появлением Армана Дюваля — он дарит ей надежду на другую, искреннюю жизнь. Смогут ли страстные чувства и внутренний голос победить преграды на пути к настоящей любви?

В главной роли — Валерия Ланская.