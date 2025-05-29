Дама с камелиями: спектакль Театра на Трубной о глубокой пустоте за фасадом блеска

7 и 24 июня в Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Дама с камелиями".
Куртизанка Маргарита Готье — олицетворение светских вечеров, роскоши и беззаботной жизни. В центре внимания, окружена комплиментами и восхищенными взглядами мужчин, она кажется неприступной и уверенной. Но за фасадом блеска скрывается глубокая пустота.
Все меняется с появлением Армана Дюваля — он дарит ей надежду на другую, искреннюю жизнь. Смогут ли страстные чувства и внутренний голос победить преграды на пути к настоящей любви?
В главной роли — Валерия Ланская.
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Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.