В Московском Молодежном театре пройдет патриотическая акция Дети помнят и гордятся!

4 июня в 19:00 (мск) в Московском Молодежном театре под руководством В. С. Спесивцева пройдет специальная патриотическая акция "Дети помнят и гордятся!".
В этот день пройдет премьерный спектакль "Сын полка" по произведению писателя-фронтовика В. Катаева.
Вход свободный по предварительной записи по номеру телефона кассы театра: +7 (495) 618-23-32.
В театре ждут всех желающих на патриотическом спектакле, посвященном подвигу советского народа и Победе в Великой Отечественной войне!
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.