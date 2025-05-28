В Московском Молодежном театре пройдет патриотическая акция Дети помнят и гордятся!

0:41 Your browser does not support the audio element. Культура

4 июня в 19:00 (мск) в Московском Молодежном театре под руководством В. С. Спесивцева пройдет специальная патриотическая акция "Дети помнят и гордятся!".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Сын полка

В этот день пройдет премьерный спектакль "Сын полка" по произведению писателя-фронтовика В. Катаева.

Вход свободный по предварительной записи по номеру телефона кассы театра: +7 (495) 618-23-32.

В театре ждут всех желающих на патриотическом спектакле, посвященном подвигу советского народа и Победе в Великой Отечественной войне!