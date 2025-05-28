Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не выживут ни солдаты, ни машины: Восток закрыл ВСУ все пути к отступлению
Ракеты и Метеоры: как СССР хотел покорить реки и моря на подводных крыльях
Ужас на грядках: слизни вышли из тени и точат капусту до жилок
Микрошорты и панк-бунт: дочь Агутина и Варум зажгла на сцене США в дерзком образе
Шесть пляжей Лигурии, которые удивят даже самого взыскательного туриста — что скрыто за их красотой?
Русский Север наносит ответный удар: борьба с ВСУ на Сумщине
ЦРУ и кошки: как американские шпионы пытались заставить кошку шпионить за СССР
Диагональные зебры, крытые парковки и новые разметки: как не утонуть в ПДД-2025
Многозадачность кажется продуктивной — пока не начнутся проблемы с мозгом

В Московском Молодежном театре пройдет патриотическая акция Дети помнят и гордятся!

0:41
Культура

4 июня в 19:00 (мск) в Московском Молодежном театре под руководством В. С. Спесивцева пройдет специальная патриотическая акция "Дети помнят и гордятся!".

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Сын полка
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Сын полка

В этот день пройдет премьерный спектакль "Сын полка" по произведению писателя-фронтовика В. Катаева.

Вход свободный по предварительной записи по номеру телефона кассы театра: +7 (495) 618-23-32.

В театре ждут всех желающих на патриотическом спектакле, посвященном подвигу советского народа и Победе в Великой Отечественной войне!

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Авто
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Об этом не заикайся: Зеленский летит в Германию, но Таурусов не привезёт Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Последние материалы
Ракеты и Метеоры: как СССР хотел покорить реки и моря на подводных крыльях
Ужас на грядках: слизни вышли из тени и точат капусту до жилок
Микрошорты и панк-бунт: дочь Агутина и Варум зажгла на сцене США в дерзком образе
В Московском Молодежном театре пройдет патриотическая акция Дети помнят и гордятся!
Шесть пляжей Лигурии, которые удивят даже самого взыскательного туриста — что скрыто за их красотой?
Русский Север наносит ответный удар: борьба с ВСУ на Сумщине
Диагональные зебры, крытые парковки и новые разметки: как не утонуть в ПДД-2025
ЦРУ и кошки: как американские шпионы пытались заставить кошку шпионить за СССР
Многозадачность кажется продуктивной — пока не начнутся проблемы с мозгом
Разгром на Харьковщине: ВСУ потеряли целый батальон за сутки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.