Наш Пушкин: 7 июня театр Модерн представит поэтический спектакль в музее-заповеднике Михайловское в Псковской области

1:14 Your browser does not support the audio element. Культура

7 июня в поселке Пушкинские горы Псковской области в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры состоится поэтический спектакль Московского драматического театра "Модерн" "Наш Пушкин".

Фото: Пресс-служба театра Модерн Баннер спектакля театра Модерн Наш Пушкин

Спектакль был создан специально к 225-летию великого русского поэта, которое широко отмечалось в прошлом году. За это время программа театра получила широкое признание зрительской аудитории и критиков. Особенно значимо, что теперь "Наш Пушкин" прозвучит в музее-заповеднике Михайловское, на "поэтической родине" писателя, где было создано около сотни произведений, ставших незыблемой классикой русской литературы.

В основе спектакля — произведение Марины Цветаевой "Мой Пушкин". Зрители услышат прозу Цветаевой, стихи и песни Булата Окуджавы под живой аккомпанемент и в живом исполнении актрис театра "Модерн". И, конечно, великие поэтические произведения А. С. Пушкина, живое и глубокое русское слово.

В спектакле примут участие

Мария Орлова,

Надежда Меньшова,

Маина Чижевская,

Александра Богданова.