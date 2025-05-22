Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электричка СССР: школа жизни от продавцов рыбы до поэтов с гитарой
Горячо, быстро и нежно: кекс, который успеет приготовиться до рекламы
Жёсткий вердикт: испанский суд признал плату за ручную кладь Ryanair незаконной — что это значит для пассажиров?
Еда против солнца: что съесть, чтобы кожа не сгорела, а сияла
Награда от Бастрыкина: Татьяна Куртукова получила почётную грамоту
Купил, потому что грустно: как эмоции делают нас идеальными клиентами
Соседов раскрыл секрет успеха SHAMAN'а на Интервидении: один фактор станет решающим
Забытые счета россиян: как вернуть деньги, о которых вы даже не помните
Моя собака правша или левша? Проверьте — и узнаете больше, чем на приёме у ветеринара

Наш Пушкин: 7 июня театр Модерн представит поэтический спектакль в музее-заповеднике Михайловское в Псковской области

1:14
Культура

7 июня в поселке Пушкинские горы Псковской области в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры состоится поэтический спектакль Московского драматического театра "Модерн" "Наш Пушкин".

Баннер спектакля театра Модерн Наш Пушкин
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Баннер спектакля театра Модерн Наш Пушкин

Спектакль был создан специально к 225-летию великого русского поэта, которое широко отмечалось в прошлом году. За это время программа театра получила широкое признание зрительской аудитории и критиков. Особенно значимо, что теперь "Наш Пушкин" прозвучит в музее-заповеднике Михайловское, на "поэтической родине" писателя, где было создано около сотни произведений, ставших незыблемой классикой русской литературы.

В основе спектакля — произведение Марины Цветаевой "Мой Пушкин". Зрители услышат прозу Цветаевой, стихи и песни Булата Окуджавы под живой аккомпанемент и в живом исполнении актрис театра "Модерн". И, конечно, великие поэтические произведения А. С. Пушкина, живое и глубокое русское слово.

В спектакле примут участие

  • Мария Орлова,
  • Надежда Меньшова,
  • Маина Чижевская,
  • Александра Богданова.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Экономика и бизнес
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туризм
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании Аудио 
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Великобритания хочет снизить потолок на российскую нефть Олег Артюков Дыра в укроарсенале. Россия уничтожила сразу четыре пусковые установки РСЗО Himars Дмитрий Плотников Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Последние материалы
Электричка СССР: школа жизни от продавцов рыбы до поэтов с гитарой
Горячо, быстро и нежно: кекс, который успеет приготовиться до рекламы
Великобритания хочет снизить потолок на российскую нефть
Жёсткий вердикт: испанский суд признал плату за ручную кладь Ryanair незаконной — что это значит для пассажиров?
Еда против солнца: что съесть, чтобы кожа не сгорела, а сияла
Наш Пушкин: 7 июня театр Модерн представит поэтический спектакль в музее-заповеднике Михайловское в Псковской области
Награда от Бастрыкина: Татьяна Куртукова получила почётную грамоту
Купил, потому что грустно: как эмоции делают нас идеальными клиентами
Соседов раскрыл секрет успеха SHAMAN'а на Интервидении: один фактор станет решающим
Забытые счета россиян: как вернуть деньги, о которых вы даже не помните
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.