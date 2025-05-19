Необычную интерпретацию Сказки о Царе Салтане покажут в Московском Молодежном Театре

1:26 Your browser does not support the audio element. Культура

25 мая в 18:00 (мск) в Московском Молодежном Театре пройдет премьера спектакля "Царь Салтан".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Царь Салтан

Автор: А. С. Пушкин

Постановка: В. Спесивцев

Новая, необыкновенно интересная постановка — спектакль по произведению А. С. Пушкина "Сказка о царе Салтане". Музыкальная, динамичная и очень озорная постановка, поставленная В. Спесивцевым, будет интересна зрителям всех возрастов.

С помощью выразительных ходов режиссер В. Спесивцев превращает сказку про царя Салтана и его сына Гвидона в необыкновенно точную и узнаваемую историю нашей Родины двадцатого столетия и до наших дней. Музыкальное решение спектакля — популярнейшие песни ХХ века — "Тачанка", "Летят перелетные птицы…", "Москва майская" — еще ярче подчеркивают колорит и самобытность спектакля. На сцене, как во времена Шекспировского театра, отсутствуют декорации, но с началом действия зритель об этом совершенно забывает — он уже увлечен интригами при дворе царя Салтана, он уже переживает за судьбу наследника и матери, и вместе с актерами всеми силами пытается помочь молодому князю Гвидону.

В постановке заняты ведущие актеры Московского Молодёжного театра, а также воспитанники студий при театре.

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