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Необычную интерпретацию Сказки о Царе Салтане покажут в Московском Молодежном Театре

1:26
Культура

25 мая в 18:00 (мск) в Московском Молодежном Театре пройдет премьера спектакля "Царь Салтан".

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Царь Салтан
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Царь Салтан

Автор: А. С. Пушкин

Постановка: В. Спесивцев

Новая, необыкновенно интересная постановка — спектакль по произведению А. С. Пушкина "Сказка о царе Салтане". Музыкальная, динамичная и очень озорная постановка, поставленная В. Спесивцевым, будет интересна зрителям всех возрастов.

С помощью выразительных ходов режиссер В. Спесивцев превращает сказку про царя Салтана и его сына Гвидона в необыкновенно точную и узнаваемую историю нашей Родины двадцатого столетия и до наших дней. Музыкальное решение спектакля — популярнейшие песни ХХ века — "Тачанка", "Летят перелетные птицы…", "Москва майская" — еще ярче подчеркивают колорит и самобытность спектакля. На сцене, как во времена Шекспировского театра, отсутствуют декорации, но с началом действия зритель об этом совершенно забывает — он уже увлечен интригами при дворе царя Салтана, он уже переживает за судьбу наследника и матери, и вместе с актерами всеми силами пытается помочь молодому князю Гвидону.

В постановке заняты ведущие актеры Московского Молодёжного театра, а также воспитанники студий при театре.

12+

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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