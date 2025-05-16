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Невидимую скульптуру продали за $18 тысяч: вот чем покупателя зацепил художник

0:37
Культура

Итальянский художник Сальваторе Гарау называет своё творение "Io Sono" ("Я есть") "нематериальным произведением искусства". Он продал невидимую скульптуру за $18 тысяч.

Евро
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евро

Покупатель вручили "скульптуру" и сертификат подлинности с рекомендацией, где прописано, что "скульптуру необходимо выставить в пространстве размером два на два метра, свободном от препятствий".

Сам художник заявил, что любое пустое пространство наполнено энергией, которая, по его мнению, превращается в частицы и людей, сообщает KP. RU.

Уточнения

 
 Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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