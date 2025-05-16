Невидимую скульптуру продали за $18 тысяч: вот чем покупателя зацепил художник

Итальянский художник Сальваторе Гарау называет своё творение "Io Sono" ("Я есть") "нематериальным произведением искусства". Он продал невидимую скульптуру за $18 тысяч.
Покупатель вручили "скульптуру" и сертификат подлинности с рекомендацией, где прописано, что "скульптуру необходимо выставить в пространстве размером два на два метра, свободном от препятствий".
Сам художник заявил, что любое пустое пространство наполнено энергией, которая, по его мнению, превращается в частицы и людей, сообщает KP. RU.
Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.
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