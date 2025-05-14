Давно назрело: Поплавская поддержала отмену спектаклей Театра Вахтангова

Отмена спектаклей Римаса Туминаса в Севастополе стала поводом для жёсткой критики руководства столичного Театра им. Вахтангова.
Актриса Яна Поплавская в разговоре с изданием "Абзац" заявила, что это решение давно назрело, так как театр превратился в "директорский", где нет места настоящему искусству. Она подчеркнула, что Кирилл Крок продолжает дело русофоба, а репертуар едва ли пригоден для гастролей.
Напомним, Туминас, возглавлявший театр с 2007 по 2022 год, после отъезда из России начал публично критиковать страну. Его провокационные заявления, включая призывы "бомбить Москву", были раскрыты пранкерами Вованом и Лексусом.
"Севастопольский Минкульт проявил принципиальность — Крым наш, а не Туминаса. Хотелось бы, чтобы федеральное ведомство это поняло", — подчеркнула Поплавская.
Известно, что Римас Туминас скончался в прошлом году.
Ранее звезда сериала "Молодёжка" высказался об успехе фильма "Анора".
Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.
Кирилл Игоревич Крок (род. 15 ноября 1967, Москва) — советский и российский театральный общественный деятель, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова с 2010 года.
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