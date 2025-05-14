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Давно назрело: Поплавская поддержала отмену спектаклей Театра Вахтангова

1:08
Культура » Театр

Отмена спектаклей Римаса Туминаса в Севастополе стала поводом для жёсткой критики руководства столичного Театра им. Вахтангова.

Яна Поплавская
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская в разговоре с изданием "Абзац" заявила, что это решение давно назрело, так как театр превратился в "директорский", где нет места настоящему искусству. Она подчеркнула, что Кирилл Крок продолжает дело русофоба, а репертуар едва ли пригоден для гастролей.

Напомним, Туминас, возглавлявший театр с 2007 по 2022 год, после отъезда из России начал публично критиковать страну. Его провокационные заявления, включая призывы "бомбить Москву", были раскрыты пранкерами Вованом и Лексусом.

"Севастопольский Минкульт проявил принципиальность — Крым наш, а не Туминаса. Хотелось бы, чтобы федеральное ведомство это поняло", — подчеркнула Поплавская.

Известно, что Римас Туминас скончался в прошлом году.

Ранее звезда сериала "Молодёжка" высказался об успехе фильма "Анора".

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. 

Кирилл Игоревич Крок (род. 15 ноября 1967, Москва) — советский и российский театральный общественный деятель, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова с 2010 года. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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