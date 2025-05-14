Башкирия прощается с самобытным мастером: скончался художник Константин Трегубов

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В Башкортостане на 91-м году жизни скончался Константин Трегубов — художник, педагог, краевед и хранитель культурной памяти. О его кончине сообщила 13 мая глава Иглинского района Гюзель Насырова.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Поминальная свеча

Константин Трегубов родился в 1935 году в селе Новотроицкое, где прожил всю жизнь. Его род связан с этими местами с конца XIX века: по открытым данным, прадед художника переселился сюда из Вятской губернии и стал основателем деревни в 1871 году.

По основной профессии Константин Фёдорович был инженер-механик — он получил техническое образование в области сельскохозяйственной техники и посвятил свою карьеру подготовке специалистов рабочих профессий. Однако свободное время он отдавал другому делу, ставшему его настоящим призванием — живописи.

Он писал пейзажи, вдохновляясь родными местами, и вошёл в состав клуба самодеятельных художников "Тан", действовавшего при Республиканском центре народного творчества. За годы творческой деятельности Трегубов провёл более тридцати персональных выставок — в музеях, школах, сельских домах культуры.

Особым вкладом художника в культурную жизнь стало создание частного музея в селе Новотроицкое. Он посвятил его крестьянскому быту XIX-XX веков, самостоятельно собирая экспонаты, документы и воспоминания, чтобы сохранить историю своей малой родины, пишет mkset.ru.

Прощание с Константином Трегубовым состоится 14 мая в родном селе Новотроицкое. Администрация Иглинского района выразила соболезнования родным и близким художника, отметив его вклад в развитие народного искусства и сохранение культурного наследия региона.

Уточнения

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

