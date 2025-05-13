Премьера спектакля-концерта "На разных языках звучит Победа" в ЦДКЖ при поддержке Министерства культуры России.
Министерство культуры Российской Федерации, НКО "Фонд "ЭРА" и Центральный дом культуры железнодорожников Московской железной дороги подготовили спектакль-концерт "На разных языках звучит Победа".
12 мая 2025 состоялась премьера в ЦДКЖ, 14 и 16 мая концерты пройдут в Тюмени в ДК Железнодорожников и в Омске в ДК им. Красной Гвардии.
Проект "На разных языках звучит Победа" — это театрально-концертная программа, созданная на основе тексов оригинальных писем с фронтов ВОВ своим семьям. Авторы этого уникального спектакля-концерта собрали письма солдат и офицеров Героев Советского Союза, которые они писали на своих родных языках. Со сцены прозвучали строки из писем на русском, татарском, башкирском, чувашском, осетинском, белорусском, молдавском и других языках, а также песни и танцы военных лет, отрывки из фильмов и спектаклей о войне.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.