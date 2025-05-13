На разных языках звучит Победа: Министерство культуры поддержало премьеру спектакля-концерта

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Премьера спектакля-концерта "На разных языках звучит Победа" в ЦДКЖ при поддержке Министерства культуры России.

Фото: Пресс-служба ЦДКЖ Сцена из спектакля-концерта На разных языках звучит Победа в ЦДКЖ

Министерство культуры Российской Федерации, НКО "Фонд "ЭРА" и Центральный дом культуры железнодорожников Московской железной дороги подготовили спектакль-концерт "На разных языках звучит Победа".

12 мая 2025 состоялась премьера в ЦДКЖ, 14 и 16 мая концерты пройдут в Тюмени в ДК Железнодорожников и в Омске в ДК им. Красной Гвардии.

Проект "На разных языках звучит Победа" — это театрально-концертная программа, созданная на основе тексов оригинальных писем с фронтов ВОВ своим семьям. Авторы этого уникального спектакля-концерта собрали письма солдат и офицеров Героев Советского Союза, которые они писали на своих родных языках. Со сцены прозвучали строки из писем на русском, татарском, башкирском, чувашском, осетинском, белорусском, молдавском и других языках, а также песни и танцы военных лет, отрывки из фильмов и спектаклей о войне.