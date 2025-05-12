Веселые приключения Гендальфа: Опасное это дело — выходить за порог

18 мая в 14:00 (мск) в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Веселые приключения Гендальфа".
Автор: Дж. Р.Р. Толкин
Постановка: Василий Спесивцев
Опасное это дело — выходить за порог: стоит ступить на дорогу и, если дашь волю ногам, неизвестно куда тебя занесет. Но наш отважный герой, Бильбо Бегинс, отправляется в самое опасное и нежданное путешествие…
13 гномов, волшебник и хоббит, приглашают вас отправиться в сказочное путешествие, где вы встретите огромных троллей, коварных гоблинов, очаровательных эльфов и, конечно же, дракона СМАУГА, внушающего ужас и страх! Вместе с Бильбо мы поймём, как важно иметь верных друзей, станем отважными, пройдём опаснейший путь из Шира к Одинокой горе и спасём жителей города Дейл от огнедышащего дракона!
Вперёд, навстречу приключениям!!!
Спектакль интерактивный.
6+
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