Веселые приключения Гендальфа: Опасное это дело — выходить за порог

18 мая в 14:00 (мск) в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Веселые приключения Гендальфа".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Веселые приключения Гендальфа

Автор: Дж. Р.Р. Толкин

Постановка: Василий Спесивцев

Опасное это дело — выходить за порог: стоит ступить на дорогу и, если дашь волю ногам, неизвестно куда тебя занесет. Но наш отважный герой, Бильбо Бегинс, отправляется в самое опасное и нежданное путешествие…

13 гномов, волшебник и хоббит, приглашают вас отправиться в сказочное путешествие, где вы встретите огромных троллей, коварных гоблинов, очаровательных эльфов и, конечно же, дракона СМАУГА, внушающего ужас и страх! Вместе с Бильбо мы поймём, как важно иметь верных друзей, станем отважными, пройдём опаснейший путь из Шира к Одинокой горе и спасём жителей города Дейл от огнедышащего дракона!

Вперёд, навстречу приключениям!!!

Спектакль интерактивный.

6+