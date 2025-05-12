Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка, которая губит чеснок на корню — плохой сосед на грядке
Не просто поддержка: Украина стала интересна США благодаря редкоземельным металлам
Повышенный НДФЛ принёс в бюджет 38 миллиардов — кто заплатил больше всех
Джордж Клуни 15 лет борется с последствиями малярии: как болезнь изменила жизнь актёра
Женщина или мужчина: кого кошка считает своим ночью
Как превратить 251 л.с. в 249 и сэкономить кучу денег на налоге
11 табу перед визитом к косметологу — не нарушай, если хочешь результат, а не раздражение
Жечь мосты — не выход: вот почему Россия платит взносы WADA даже во время санкций
Разве вода из-под крана безопасна? Вот что важно знать перед каждым глотком

Веселые приключения Гендальфа: Опасное это дело — выходить за порог

Культура

18 мая в 14:00 (мск) в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Веселые приключения Гендальфа".

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Веселые приключения Гендальфа
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Веселые приключения Гендальфа

Автор: Дж. Р.Р. Толкин

Постановка: Василий Спесивцев

Опасное это дело — выходить за порог: стоит ступить на дорогу и, если дашь волю ногам, неизвестно куда тебя занесет. Но наш отважный герой, Бильбо Бегинс, отправляется в самое опасное и нежданное путешествие…

13 гномов, волшебник и хоббит, приглашают вас отправиться в сказочное путешествие, где вы встретите огромных троллей, коварных гоблинов, очаровательных эльфов и, конечно же, дракона СМАУГА, внушающего ужас и страх! Вместе с Бильбо мы поймём, как важно иметь верных друзей, станем отважными, пройдём опаснейший путь из Шира к Одинокой горе и спасём жителей города Дейл от огнедышащего дракона!

Вперёд, навстречу приключениям!!!

Спектакль интерактивный.

6+

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Авто
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук Аудио 
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Недвижимость
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором Аудио 
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Наука и техника
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Последние материалы
Разве вода из-под крана безопасна? Вот что важно знать перед каждым глотком
Подсыпал удобрение — получил засохшие листья: как не угробить рассаду
Россия планирует стать главным поставщиком газа в страны Азии
Судьба Nissan решится в ближайшие месяцы: что станет с заводами компании
Не витамины и не генетика: вот что реально продлевает жизнь
Это не посудомоечная машина — это ваш новый кухонный психотерапевт
Николь Кидман сбросила 20 лет за один вечер — благодаря этой стрижке
Эти микроповреждения укрепляют протез и продлевают его жизнь — но как
Разоблачение бытовой привычки, из-за которой ломаются посудомойки
Болгария ждёт: новая экотропа обещает незабываемые впечатления — раскройте тайны древности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.