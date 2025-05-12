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Петр I: великая история страны и личная трагедия последнего русского царя в постановке Юрия Грымова

2:08
Культура

18 мая в театре "Модерн" сыграют историческую эпопею "Пётр I". Это первая часть сценической трилогии Юрия Грымова "Антихрист и Христос" ("Пётр", "Леонардо", "Иуда").

Сцена из спектакля театра Модерн Пётр I
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Пётр I

В центре сюжета — противоречивая фигура царя Петра Первого, чья личность вызывала у современников самые противоположные эмоции, от благоговения до животного страха. Антихрист или Христос, Свет или Тьма — кем же был российский правитель для своего народа, и что он оставил потомкам, в том числе и нам сегодняшним? Чем исторически оборачивается для России желание следовать "западным меркам", забывая о своей аутентичности?

У Грымова не Пётр Великий и не Пётр Первый, а Пётр Один. Потеря сына, измены жены, фавориты и фаворитки, но среди них нет ни одного единомышленника, которому можно было бы доверить своё дело. Перед нами разворачивается настоящая трагедия наделённого властью, но абсолютно одинокого человека, исторической личности.

Эмоциональный спектакль "Пётр I" раскрывает исконный образ России эпохи русского царя, величественные и суровые традиции и нравы того общества. Сражения и истинная цена побед и поражений, отчаянная любовь и слепая преданность — постановка затрагивает глубинные черты характера русского человека, которые мы проносим через века из поколения в поколение.

В основу постановки легли работы Дмитрия Мережковского и Алексея Толстого, исторические и архивные документы.

Зрители увидят уникальные костюмы художника Ирэны Белоусовой, в том числе шесть платьев, напечатанных на 3D-принтере.

Режиссёр-постановщик спектакля Юрий Грымов.

В главных ролях:

Юрий Анпилогов,

Надежда Селиванова,

Богдан Щукин,

Александр Толмачёв,

Сергей Аронин,

Лев Смирнов,

Алексей Багдасаров,

Маина Чижевская,

Мария Орлова

и др.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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