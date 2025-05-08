В Театре на Трубной покажут Пять вечеров, воссоединившие судьбы

0:30 Your browser does not support the audio element. Культура

14 и 15 мая Театр на Трубной представит премьеру — спектакль "Пять вечеров".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Актерский состав спектакля Театра на Трубной Пять вечеров

Спектакль "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина — это трогательная история о чувствах, которые выдержали испытание временем. В центре сюжета — Тамара и Ильин, чьи сердца были заморожены годами разлуки и одиночества. Но однажды счастье стучится в их дверь, и пять вечеров, проведенных вместе, становятся поворотным моментом в их судьбе.