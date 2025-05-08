В Театре на Трубной покажут Пять вечеров, воссоединившие судьбы

14 и 15 мая Театр на Трубной представит премьеру — спектакль "Пять вечеров".
Спектакль "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина — это трогательная история о чувствах, которые выдержали испытание временем. В центре сюжета — Тамара и Ильин, чьи сердца были заморожены годами разлуки и одиночества. Но однажды счастье стучится в их дверь, и пять вечеров, проведенных вместе, становятся поворотным моментом в их судьбе.
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Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.