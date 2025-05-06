Как важно быть серьёзным: впервые на сцене КЦ Строгино

2:04 Your browser does not support the audio element. Культура

14 мая в 19:00 в КЦ "Строгино" (Москва, ул. Маршала Катукова, 8) состоится показ комедии Георгия Долмазяна "Как важно быть серьёзным".

Фото: Пресс-служба театра МОСТ Сцена из спектакля Как важно быть серьёзным

По единодушному мнению критиков, эта постановка — одна из самых удачных инсценировок одноимённого произведения Оскара Уайльда. А по мнению постоянных поклонников Театра "МОСТ" — самая лучшая версия легендарной истории про чопорных английских денди, которые запутались в интригах, пытаясь держать "покер фэйс".

Сразу несколько любовных линий в сюжете, наполненном отменным юмором и тонкими наблюдениями о взаимоотношениях мужчин и женщин, — это спектакль, который входит в топ постановок театрального квартала столицы. И теперь культовую классику впервые увидят жители Северо-Западного округа Москвы!

В спектакле заняты ведущие артисты Театра "МОСТ", которые многие годы перевоплощаясь в героев гениальной пьесы, купаются в аплодисментах. Потому что на сцене соединятся всё - мастерская драматургия, оригинальные режиссёрские решения и блестящая актёрская игра. Каждая деталь спектакля — штрих в общей картине жизни Старой Доброй Англии. И в истории, где истинные чувства побеждают стереотипы и правила.

Уникальный показ популярного московского театра, который берёт начало в 1756 году и известен как первый публичный театр в России, гарантирует зрителям яркие эмоции и впечатления! Комедийная классика пополнит запас вневременных шуток и хорошего настроения! А ещё подтвердит мысль автора о том, "как важно быть серьёзным" (но на самом деле, естественно, нет).

Чтобы оформить коллективную заявку со скидкой, надо отправить запрос: [email protected].

"Как важно быть серьёзным" (16 +), 14 мая, 19:00, Театр "МОСТ" на сцене КЦ "Строгино"