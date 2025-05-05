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Мой дом — твой дом: детективная история с юмором в Театре на Трубной

0:28
Культура

12 мая в Театре на Трубной — спектакль "Мой дом — твой дом" по пьесе Иана Огилви. Перед зрителями развернется самая настоящая детективная история (с юмором)!

Сцена из спектакля Театра на Трубной Мой дом - твой дом
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Мой дом - твой дом

Герои спектакля приехали в долгожданный отпуск, который за пару мгновений превратился из семейного в криминальный. Одна шокирующая находка, спрятанная в шкафу, повлекла за собой необратимые последствия…

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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