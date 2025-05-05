Мой дом — твой дом: детективная история с юмором в Театре на Трубной

12 мая в Театре на Трубной — спектакль "Мой дом — твой дом" по пьесе Иана Огилви. Перед зрителями развернется самая настоящая детективная история (с юмором)!
Герои спектакля приехали в долгожданный отпуск, который за пару мгновений превратился из семейного в криминальный. Одна шокирующая находка, спрятанная в шкафу, повлекла за собой необратимые последствия…
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На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.