В театре Модерн пройдет открытая репетиция Закрытой премьеры Юрия Грымова

17 мая Московский драматический театр "Модерн" приглашает зрителей на открытую репетицию некой таинственной премьеры Юрия Грымова.

Фото: Пресс-служба театра Модерн Режиссёр Юрий Грымов

Премьерный спектакль заявлен в афише на 29 и 30 мая, при этом название постановки держится в секрете. Ни автор пьесы, ни литературная основа не указаны.

На официальном сайте театра Юрий Грымов призывает зрителей "широко открыть глаза и приготовиться к прыжку". Театральной публике предлагается довериться режиссеру и прийти на новый спектакль "вслепую".

Но даже в условиях такой таинственности "Модерн" не стал нарушать собственных традиций. Открытая репетиция секретной премьеры состоится. У небольшого количества зрителей все-таки будет возможность подсмотреть, как рождается новый спектакль, понаблюдать за работой режиссера, актеров, технических служб театра, побывать в театральном закулисье. Подобные репетиции в присутствии публики Юрий Грымов проводит перед каждой премьерой. На этот раз настоятельная просьба режиссера - после просмотра сохранить тайну спектакля, не разглашать детали постановки, "сыграть в эту игру до конца".

"Ощущение тайны прекрасно. Оно завораживает, заставляет нас замереть в трепете ожидания. Я благодарен зрителям за неизменное доверие. Мы разделяем с вами искусство театра, сохраняя высокий уровень качества спектаклей, профессиональное исполнение, в каждой новой премьере стараемся показать иное художественное видение и оригинальные сценические решения. Эта премьера не станет исключением", — говорит своим зрителям Юрий Грымов.

Театральная Москва заинтригована. Билеты на оба майских показа неизвестного спектакля раскуплены за месяц до премьеры.