В Московском Молодежном Театре покажут спектакль о легендарном русском солдате

В Московском Молодежном Театре 10 мая покажут спектакль "Василий Тёркин".
Автор: Александр Твардовский
Постановка: Василий Спесивцев
К 80-летию Великой Победы
Музыкально-драматический спектакль, основой которого является бессмертная поэма Александра Твардовского "Василий Теркин" и "Тёркин на том свете".
Василий Тёркин — собирательный образ русского солдата. Он храбрый, сильный, находчивый и никогда не унывающий.
Зритель увидит пластические и танцевальные номера, а также споет известные песни военных лет вместе с артистами.
Режиссёр Василий Спесивцев сумел сохранить дух поэмы Александра Твардовского и воссоздать атмосферу исторической эпохи.
Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут (без антракта).
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