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В Московском Молодежном Театре покажут спектакль о легендарном русском солдате

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Культура

В Московском Молодежном Театре 10 мая покажут спектакль "Василий Тёркин".

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Василий Теркин
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Василий Теркин

Автор: Александр Твардовский

Постановка: Василий Спесивцев

К 80-летию Великой Победы

Музыкально-драматический спектакль, основой которого является бессмертная поэма Александра Твардовского "Василий Теркин" и "Тёркин на том свете".

Василий Тёркин — собирательный образ русского солдата. Он храбрый, сильный, находчивый и никогда не унывающий.

Зритель увидит пластические и танцевальные номера, а также споет известные песни военных лет вместе с артистами.

Режиссёр Василий Спесивцев сумел сохранить дух поэмы Александра Твардовского и воссоздать атмосферу исторической эпохи.

Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут (без антракта).

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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