Спектакль Мужской род, единственное число: Всеволод Шиловский и его ученики представят премьеру

1:57 Your browser does not support the audio element. Культура

7, 10 и 30 мая в Московском Театре-студии Всеволода Шиловского состоятся премьерные показы спектакля "Мужской род, единственное число", созданного по одноимённой пьесе французских авторов Жан-Жака Брикера и Мориса Ласега.

Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского Афиша спектакля Театра-студии Шиловского Мужской род, единственное число

Анекдотичную историю с элементами детектива поставил народный артист РФ Всеволод Николаевич Шиловский, который объясняет выбор материала требованием самой жизни: комедия положений в нынешнее время — необходимый в театре жанр. Нелепые и даже абсурдные ситуации, происходящие с героями, заставляют зрителей выходить из привычной реальности и зоны комфорта, и самим разматывать закрученный сюжет, удивляющий каждую минуту.

Согласно фабуле, в доме, где обитают известный политик и его сын, выросший без матери, однажды появляется визитёр. В ходе диалогов и сюжетных перипетий зрителям предстоит понять, почему много лет назад пропала женщина и как её идентифицировать… в образе незваного гостя.

"Хорошая комедия — залог зрительского успеха, потому что всем нам нужны положительные эмоции, на этом спектакле их будет через край, — говорит Всеволод Шиловский, режиссёр-постановщик. — И мне интересно дать своим ученикам фору — комедия положений требует от артистов особенной техники исполнения, пусть покажут высокий класс, диапазон и уровень мастерства. А они это могут!"

В спектакле заняты

Глеб Гузей,

Елисей Смолин,

Татьяна Дербенёв,

Александр Гурьянов

и Евгения Ядрец.

"Мужской род, единственное число" (18+), 7, 10 и 30 мая, 2 ч. 30 мин. (с одним антрактом), Московский Театр-студия Всеволода Шиловского, ул. Петровка, 17, стр. 2