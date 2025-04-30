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Красавец мужчина: как внешняя красота может скрывать внутреннюю пустоту

0:39
Культура

7 и 22 мая в Театре на Трубной — спектакль "Красавец мужчина".

Сцена из спектакля Театра на Трубной Красавец мужчина
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Красавец мужчина

Главный герой, Аполлон Окоемов, прекрасно осознает свою привлекательность и использует её в своих интересах. Он манипулирует женщинами, не задумываясь о последствиях своих действий.

После того как Аполлон теряет все имущество своей жены Зои, он придумывает новый коварный план. Эта история о том, как внешняя красота может скрывать внутреннюю пустоту и разрушительные намерения. Спектакль заставляет задуматься о том, как легко можно стать жертвой манипуляций и обмана.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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