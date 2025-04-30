Красавец мужчина: как внешняя красота может скрывать внутреннюю пустоту

7 и 22 мая в Театре на Трубной — спектакль "Красавец мужчина".
Главный герой, Аполлон Окоемов, прекрасно осознает свою привлекательность и использует её в своих интересах. Он манипулирует женщинами, не задумываясь о последствиях своих действий.
После того как Аполлон теряет все имущество своей жены Зои, он придумывает новый коварный план. Эта история о том, как внешняя красота может скрывать внутреннюю пустоту и разрушительные намерения. Спектакль заставляет задуматься о том, как легко можно стать жертвой манипуляций и обмана.
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