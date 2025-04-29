Час тишины: как тайна жены разрушила вечер джаза и не только...

6 мая в Театре на Трубной — спектакль "Час тишины": комедия, полная неожиданных поворотов и джазовых ритмов!

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Час тишины

Главный герой, Мишель, истинный ценитель музыкального искусства, находит редкую пластинку, которая обещает сделать его субботу незабываемой. Он мечтает о тихом вечере в уютном кресле, наслаждаясь звуками джаза. Однако его планы рушатся, когда жена решает раскрыть давнюю тайну, о которой она хранила молчание целых 20 лет.