Час тишины: как тайна жены разрушила вечер джаза и не только...

6 мая в Театре на Трубной — спектакль "Час тишины": комедия, полная неожиданных поворотов и джазовых ритмов!
Главный герой, Мишель, истинный ценитель музыкального искусства, находит редкую пластинку, которая обещает сделать его субботу незабываемой. Он мечтает о тихом вечере в уютном кресле, наслаждаясь звуками джаза. Однако его планы рушатся, когда жена решает раскрыть давнюю тайну, о которой она хранила молчание целых 20 лет.
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