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Час тишины: как тайна жены разрушила вечер джаза и не только...

Культура

6 мая в Театре на Трубной — спектакль "Час тишины": комедия, полная неожиданных поворотов и джазовых ритмов!

Сцена из спектакля Театра на Трубной Час тишины
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Час тишины

Главный герой, Мишель, истинный ценитель музыкального искусства, находит редкую пластинку, которая обещает сделать его субботу незабываемой. Он мечтает о тихом вечере в уютном кресле, наслаждаясь звуками джаза. Однако его планы рушатся, когда жена решает раскрыть давнюю тайну, о которой она хранила молчание целых 20 лет.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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