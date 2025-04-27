Служба внешней разведки Незалежной в соцсетях сообщила, что всеми любимая сказка про Колобка никак не может быть русской.
Дело даже в простых особенностях языка. Якобы, фонетически "Колобок" звучит как украинское слово.
Объяснили в службе внешней разведки это тем, что "коло" является фонетически и семантически несвойственным русскому языку. На русском он должен быть "круглобоком" или "круглохребетом", поскольку слова коло в русском языке нет, пишет KP. RU.
Колобо́к — персонаж одноимённых восточнославянских народных сказок, изображаемый в виде пшеничного хлеба шарообразной формы и одновременно — головы, который сбежал от испёкших его бабушки и дедушки, от разных зверей (зайца, волка и медведя), но был съеден лисой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?