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Украинцы обвинили россиян в краже сказки! Откуда на самом деле прокатился Колобок

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Культура

Служба внешней разведки Незалежной в соцсетях сообщила, что всеми любимая сказка про Колобка никак не может быть русской.

Колобок
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Колобок

Дело даже в простых особенностях языка. Якобы, фонетически "Колобок" звучит как украинское слово.

Объяснили в службе внешней разведки это тем, что "коло" является фонетически и семантически несвойственным русскому языку. На русском он должен быть "круглобоком" или "круглохребетом", поскольку слова коло в русском языке нет, пишет KP. RU.

Уточнения

Колобо́к — персонаж одноимённых восточнославянских народных сказок, изображаемый в виде пшеничного хлеба шарообразной формы и одновременно — головы, который сбежал от испёкших его бабушки и дедушки, от разных зверей (зайца, волка и медведя), но был съеден лисой.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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