Скульптуры, фрески и элитные авто: вот что ждёт наследников Зураба Церетели

22 апреля не стало известного художника-монументалиста Зураба Церетели.
Годовой доход известного художника-монументалиста был выше 60 миллионов рублей.
Еще в собственности Церетели были недвижимость общей площадью около 57 тысяч "квадратов", коллекция элитных авто. Его наследникам могут достаться пять Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce. Также художник оставил свыше 5 тысяч произведений искусства, среди которых скульптуры, фрески и картины, пишет АиФ.
Добавим, что прощание с Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве.
26 апреля художника захоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с супругой.
Зура́б Константи́нович Церете́ли — советский, российский и грузинский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог.
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