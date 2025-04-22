Скульптуры, фрески и элитные авто: вот что ждёт наследников Зураба Церетели

0:50 Your browser does not support the audio element. Культура

22 апреля не стало известного художника-монументалиста Зураба Церетели.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexandre Prévot from Nancy, France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бентли Континенталь

Годовой доход известного художника-монументалиста был выше 60 миллионов рублей.

Еще в собственности Церетели были недвижимость общей площадью около 57 тысяч "квадратов", коллекция элитных авто. Его наследникам могут достаться пять Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce. Также художник оставил свыше 5 тысяч произведений искусства, среди которых скульптуры, фрески и картины, пишет АиФ.

Добавим, что прощание с Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве.

26 апреля художника захоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с супругой.

Уточнения

Зура́б Константи́нович Церете́ли — советский, российский и грузинский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог.

