В Московском Молодежном Театре покажут сказку-раскраску

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27 апреля в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Белоснежка и семь гномов".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра 27 апреля в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Белоснежка и семь гномов".

Автор: Братья Гримм

Постановка: С. Спесивцев

Это музыкальная детская сказка-раскраска. Раскраска потому, что прямо на глазах у юного зрителя декорации, которые в самом начале спектакля выглядят как чистый лист, вдруг, словно по мановению волшебной палочки, раскрашиваются акварельными красками, и превращаются в яркие, самобытные живописные полотна, а на фоне преображающихся декораций разворачивается история, рассказанная Сказочником о необычайных приключениях юной принцессы Белоснежки.

Юный зритель будет в восторге от персонажей нашей сказки. Бесподобная Коварная Ведьма, слабохарактерный любящий отец-Король, страдающий красавец-Принц, говорящее Зеркало, комичный дуэт Повара и Егеря, и, конечно, незабываемые и смешные Семь гномов,- все эти персонажи незаметно вовлекут зрителя в действие, и заставят его не просто сочувствовать Белоснежке в ее злоключениях, но и помогать ей выйти из трудной ситуации, и обрести свободу и любовь. Сказка -раскраска рассчитана на зрителей от 0 до 12 лет.

Продолжительность спектакля: 1 час 5 минут

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