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В театре Модерн покажут киноверсию спектакля Война и мир режиссера Юрия Грымова

Культура

20 апреля в 15:00 в малом зале Московского драматического театра "Модерн" состоится показ спектакля-кино "Война и мир" по роману Льва Толстого.

Сцена из спектакля театра Модерн Война и мир
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Война и мир

В основе киноверсии — театральная постановка Юрия Грымова, которая более 5 лет является абсолютным хитом в репертуаре "Модерна". Премьера спектакля-кино состоялась в сентябре прошлого года.

По словам режиссера Юрия Грымова, во время съемок фильма стояла задача найти новый формат, отличающийся от жанра телеспектакля. В итоге получился уникальный синтез театра и кино. Живая игра актеров, полное погружение зрителей в события, эффект присутствия, как в театре, при этом использованы все возможности кинематографа. К созданию киноверсии были приглашены лучшие мастера в области операторского искусства, монтажа, звукорежиссуры, цветокоррекции.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Мне кажется, мы нашли что-то абсолютно новое, новый жанр, который нельзя сравнивать с телеспектаклями. Это авторский эксперимент. Мы совершенствуем художественные решения в съемках спектаклей".

Спектакль-кино раскрывает основные сюжетные линии великого романа, но главный акцент сделан на истории Пьера Безухова, на его превращении из "западника" в русского патриота, из Пьера в Петра Кирилловича. Любовь и страсть, светские рауты и мир простых людей, духовные поиски и жизненные драмы, смена мировоззрений и обретение истинных смыслов, дни мира и войны — все эти грани романа-эпопеи Льва Толстого перенесены Юрием Грымовым сначала на театральную сцену, а теперь и на большой экран. При этом, по словам режиссера, кино и спектакль не дублируют друг друга, это два самостоятельных художественных высказывания.

В киноверсии, как и в спектакле, задействована вся труппа театра. Государственный русский хор им. А. В. Свешникова на протяжении всего действия исполняет православные духовные песнопения и композиции западноевропейской музыки.

Специально для спектакля художник Ирэна Белоусова (лауреат двух премий "Золотая Маска") создала 423 костюма, которые детально отражают эпоху, описанную в романе, — военные мундиры, бальные наряды высшего света. Всё это теперь можно увидеть и в кино.

Режиссер-постановщик Юрий Грымов.

В ролях:

  • Александр Колесников,
  • Ольга Богомазова,
  • Александр Толмачёв,
  • Любовь Новак,
  • Алексей Багдасаров,
  • Юрий Анпилогов,
  • Вадим Пинский,
  • Шамиль Мухамедов,
  • Мария Орлова,
  • Марина Дианова

и др.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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